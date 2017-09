Nacho Campos firmó el Acuerdo de Unidad Nacional con Andrés Manuel

Rumbo a una posible candidatura a la diputación federal

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-03-SEPT-2017/ Aunque hubiera sido de mayor valía que se hubiera adherido en Morelia, durante el inicio de estos actos protocolarios, finalmente, el síndico Ignacio Benjamín Campos Equihua se adhirió públicamente al Acuerdo Político por la Unidad Nacional.

Así lo externó en su muro de la red social Facebook:

Cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve más fácil.

Hoy firme el Acuerdo Político De Unidad Nacional.

Con sentimientos encontrados, nunca había asistido a un evento político que no fuera del PRD, pero convencido de los ideales, valores y principios que mis padres me forjaron, viendo a la gente de todos los sectores de la sociedad pero en especial a la gente más humilde que no pierde la fe y esperanza de un México mejor, seguiremos en la lucha por lograrlo.

“La política se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo”

Esto ocurrió el mismo día que el PRD efectuó su consejo nacional en el que se aprobó la integración del Frente Amplio Democrático con el PAN, Partido Encuentro Social (PES), Partido Verde y Nueva Alianza, mismos institutos que ya habían anunciado el FAD Michoacán.