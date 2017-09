Morena está abierta a todos los que quieran construir un proyecto alternativo de nación

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-06-SEP-2017/ Las ternas de Morena son para ser coordinadores políticos que hagan trabajo pié-tierra en materia de organización, concienciación y defensa del voto, precisaron en rueda de medios fundadores del partido.

Lo anterior ante la efervescencia que ha generado este proceso interno y ante la aplicación de una encuesta para designar a quienes coordinarán los trabajos de organización a nivel distrital, federal, local y municipal desde fines de septiembre y hasta mediados de diciembre.



El Consejo Nacional de Morena, del 09 de julio estableció una ruta de trabajo de la que se derivaron cuatro asambleas del Consejo Estatal de Morena Michoacán: en la primera para establecer que la coordinadora estatal será una mujer; en la segunda sesión se atendieron las coordinaciones en 112 municipios, primero en los que Morena no presentó candidato, luego en los de baja votación, enseguida en los de mediana votación y al último en los que se obtuvieron una cantidad aceptable de votos que les permitió ganar regidurías.

Una tercera etapa del proceso interno estatal fue la de ver las ternas para las coordinaciones de los distritos federales y locales para finalmente determina el género para las coordinaciones de carácter municipal.



Recordaron que es facultad de cada distrito o municipio proponer una terna de posibles coordinadores, a los que se pudiera agregar una cuarta propuesta de acuerdo al consejo estatal más una quinta posibilidad de acuerdo a la política de alianzas del consejo nacional.

Lo que falta conocer es la metodología de la encuesta, la fecha en que se aplicará y empresa encargada de levantarla; lo único que pudieron comentar es que, en caso de empate se recurrirá a la votación de los consejeros estatales que alcanzó cada propuesta a la hora de integrar la terna.



“Morena no tiene dueño” señaló Juan Mata Rocha al señalar que todo consejero está en libertad de proponer coordinadores porque Morena es un instrumento de la sociedad y tienen cabida todos los que quieran trabajar en el proyecto de nación que propone Andrés Manuel López Obrador.

Quienes resulten coordinadores políticos, distrital federal, distrital local o municipal tendrán una ardua tarea de campo que consistirá en elevar la calidad de los comités del cambio verdadero, es decir cuidar que tengan 8 integrantes como mínimo y con los que se lleve a cabo un programa de fortalecimiento consistente en concienzar a sus vecinos sobre el proyecto alternativo de nación, hacer trabajo de brigadeo y promover la defensa del voto.

Los fundadores de Morena exhortaron a la unidad en torno al proyecto de nación, a respetar las alianzas ciudadanas estratégicas y mantenerse atentos e informados para no confundir un proceso interno de organización que antecede a lo que será el proceso electoral en el que si podrá hablarse de aspirantes, precandidatos y luego candidatos. Ante no.