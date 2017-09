Michoacán sigue estancado en materia de seguridad, transparencia y educación: PAN

BOLETÍN PAN/MORELIA, MICH; A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- Ante la presentación del Segundo Informe del Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el Partido Acción Nacional externó que mientras la entidad no avance en materia de seguridad, transparencia y educación, no existe entonces un gobierno responsable y garante de legalidad.

El Presidente del PAN en Michoacán, José Manuel Hinojosa Pérez, quien atestiguó la entrega del Informe en el Congreso del Estado, afirmó que el tema de seguridad pública es uno de los grandes pendientes del actual Gobierno, toda vez que se han incrementado los delitos del fuero común reportándose solo en agosto del presente año 3 mil 905 sucesos, de los cuales solo el 5% han sido resueltos, por lo que los niveles de justicia están muy por debajo de la media nacional.

Hinojosa Pérez puntualizó que la cifra más preocupante es que en lo que va del año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 26 mil 282 delitos del fuero común en Michoacán, promedio de 109.5 delitos por día. Además de que en el primer trimestre del 2017 se registraron 338 asesinatos en Michoacán, la cifra más alta en los últimos 5 años.

“No debemos olvidar que de los 50 municipios más violentos del país, Michoacán tiene 5, Zamora, Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Apatzingán, en ese orden. Estos números reflejan que los michoacanos no vivimos seguros, la estrategia no está funcionando y no vemos propuestas para recomponer el rumbo, no hay estrategia ni garantías de bienestar para los ciudadanos. El tema de los feminicidios también es un tema pendiente y que duele a la sociedad”.

Aunado a ello, dijo el Dirigente del PAN, debemos sumar que en materia de transparencia no se ha visto claridad y determinación para castigar a los servidores públicos responsables del quebranto financiero por el que atraviesa Michoacán, con una deuda pública por el orden de los 34 mil 286 millones de pesos, cuando en el 2002 era de 152 mil 800 millones de pesos, que representa un imprudente incremento del 160%.

“Existen avances, no los podemos dejar de lado, pero como oposición responsable y crítica señalamos los grandes pendientes de la administración perredista, es una deuda pública que cargaremos generaciones enteras de ciudadanos de manera injusta y a dos años del actual Gobierno, parece que ya se dio borrón y cuenta nueva, lo cual no permitiremos y seguiremos señalando como la gran deuda moral hacia los michoacanos”.

En materia de educación, José Manuel Hinojosa Pérez, recalcó que no se pueden echar las campanas al vuelo, pues Michoacán sigue en los últimos tres lugares en aprovechamiento académico y 26 años consecutivos sin cumplir a cabalidad con el calendario escolar derivado de los constantes paros y manifestaciones por parte del magisterio que no tiene control ni conciencia de la afectación que genera al desarrollo de los niños y jóvenes michoacanos.

El Presidente Estatal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, reconoció en Silvano Aureoles Conejo, un Gobernador abierto y de trabajo interinstitucional, por lo que hizo un llamado a las fuerzas políticas a comprender que Michoacán es de todos, y que solo el trabajo propositivo y en frente común logrará la transformación que tanto se anhela para los ciudadanos.