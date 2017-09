Lanza Protección Civil convocatoria para su 11vo. Curso de Bomberos de Morelia

De forma totalmente gratuita y buscando integrar de 10 a 15 nuevos elementos a la Fuerza Municipal, el curso iniciará el próximo 06 de Noviembre.

BOLETÍN 1598/ MORELIA, MICH./ JUE-28-SEPT-2017/ Con la finalidad de continuar ofreciendo la mejor atención ante las necesidades y los llamados de la ciudadanía, el Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia Eduardo Ramírez Canals, anunció este jueves la convocatoria abierta a la población que quiera participar en el 11vo. Curso de Bomberos de la ciudad, el segundo ya durante la Administración encabezada por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Ramírez Canals explicó que es fundamental para su dependencia el contar con elementos que se encuentren debidamente preparados, equipados y listos, para integrarse a la fuerza en el momento en que sea necesario, y evitar desatención en algún sector de la Capital del Estado.

“El día de hoy queremos dar a conocer este décimo primer curso, es el segundo en la Administración actual, queremos echar a andar a las fuerzas básicas de los Bomberos de Morelia, y en cuanto tengamos la oportunidad de abrir espacios o que existan relevos en la dependencia, tengamos elementos que sean debidamente formados”, Puntualizó.

Ramírez Canals, el titular de los Bomberos en Morelia explicó que se trata de un curso absolutamente gratuito, el cual iniciará el próximo 06 de noviembre del presente año, en el que se actualizará a los aspirantes con nuevas técnicas de control de incendios utilizadas actualmente en Europa, lo que convertirá a la Urbe de la Cantera Rosa en la primera ciudad a nivel nacional en emplearlas, y en el que se espera estén listos un estimado de 15 nuevos combate fuegos para integrarse a la Fuerza Municipal.

Por su parte, Víctor Hugo García Ramos, Director del 11vo. Curso, detalló que los temas a abordar en esta capacitación a los alumnos inscritos serán en materia de: Seguridad del bombero, disciplina militar, naturaleza del fuego, principios de hidráulica, espuma contra incendio, uso y manejo de extintores, mangueras, primeros auxilios, herramientas, ventilaciones, evaluación de sismos y más.

Con una duración de 6 meses y 15 días como periodo de formación, los aspirantes a participar en este curso podrán registrarse a partir de este jueves 28 de Septiembre cumpliendo los siguientes requisitos:

Ser ciudadano mexicano de 18 a 40 años de edad, tener disponibilidad de horarios, disciplina y buena conducta, no hacer uso de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, no padecer alcoholismo, no fumar, no tener enfermedades incapacitantes o que pongan en riesgo la vida del aspirante, no contar con lesiones físicas, buena salud física y mental.

Además de estos requisitos, el aspirante deberá acreditar los exámenes de proceso de elección como son el médico, el físico y el psicológico.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, reitera que esta capacitación es absolutamente gratuita, con el fin de continuar otorgando a la ciudadanía apoyo y servicio a la altura de sus necesidades, a través de la motivación y capacitación de elementos de excelencia.

Para mayores informes los interesados podrán llamar al 3-22-55-08 y al 44-31-80-99-62.