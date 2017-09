Jóvenes inciden en agenda pública y aportan soluciones a michoacanos: Wilfrido Lázaro

El diputado del PRI, destacó las valiosas aportaciones y compromisos asumidos en el pasado Parlamento Juvenil, que permitirá hacer tangibles las propuestas de los jóvenes

MORELIA, MICH./ DOM-03-SEP-2017/ Reformar la ley de la juventud y el reglamento del Parlamento Juvenil para que este se convierta en Congreso Juvenil, pues vivimos en una democracia y no en una monarquía, poner a la vista sus propuestas e iniciativas en la página oficial del Congreso del Estado, que elijan su mesa directiva democráticamente como lo fue ahora y no por decisión del Comité, el apadrinamiento de las iniciativas para que lleguen al Pleno y los proyectos sociales se impulsen desde el Gobierno del Estado, y la participación permanente de ex parlamentarios que darán seguimiento a las iniciativas, fueron los compromisos que se asumieron en la 5º edición del Parlamento Juvenil.

El diputado presidente del Comité Organizador, Wilfrido Lázaro Medina destacó que no solo significó un espacio para que los cuarenta jóvenes seleccionados realizaran un ejercicio de participación ciudadana, por tres días y experimentaran la labor legislativa, sino que además se asumieron compromisos tangibles que se convertirán en realidad y aterrizarán en beneficios a la sociedad.

“Hemos logrado transitar de generar un espacio de participación ciudadana para los jóvenes, a contribuir a que incidan en la agenda legislativa, ya que se asumieron compromisos que contribuyen a que sus propuestas lleguen a los ciudadanos por medio de la legislatura en turno”, afirmó el diputado del PRI.

El diputado tricolor destacó que durante este encuentro se democratizaron los procesos de selección de la Mesa Directiva, y se asumió en serio el Quinto Parlamento que busca generar acciones reales a favor de la inclusión de los jóvenes en los espacios destinados a la toma de decisiones.

Recordó que además de que los cuarenta jóvenes integraron mesas de trabajo distribuidas en seis comisiones legislativas, en donde cada una analizó diversas propuestas, para su discusión y aprobación, además de ser un Congreso paritario.

Es importante mencionar que las iniciativas que se les dará seguimiento se encuentra la propuesta por la parlamentaria juvenil Dayana Díaz Monárez, la cual reforma la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado para incorporar semáforos sonoros que permitan la circulación de personas con discapacidad visual.

La reforma elaborada por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable a propuesta por Francisco Javier Valentín Gómez, esto con el propósito de crear un registro público de las personas físicas o morales que cometan las infracciones en la materia, inscripción que durará un año, lo que permitirá tener un listado de los transgresores.

Se buscará el impulso del proyecto social denominado “Reforzando las Trincheras del Campo Michoacano”, presentado por la joven Elvira Morales Solorio, plantea fortalecer al campo michoacano mediante la implementación de mejores herramientas y la más avanzada tecnología, y el proyecto “Huertos escolares, el principio del fin de la malnutrición, una nueva forma de favorecer la salud en escuelas de educación primaria”.