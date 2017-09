GRINGA, GRINGA: Reencuentro Marinela-Manrico

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ MIE-20-SEPT-2017/ Los michoacanos son mala copa, palabras del señor… sí del señor Chiflaculo…. Dice que los homicidios son consecuencia de la convivencia, antes decía que era la percepción.



Como a Pimpón, mandaron a los paramédicos de PC a lavársela carita con agua y con jabón, ya era hora, porque hay unos que se dicen paramédicos, que huelen mal ¿muy mal! a cuadras se dan cuenta que hablaron y no lo digo por el “dragón” el que se cree Chema Morelos y se pone un pliacate en la cabeza, se lo debería poner en la boca… bien por el jefe Zavala.



Los elementos de PC se tuvieron que bañar, lavarse la cara, los dientes, y lavar su ropita para ir al izamiento de la bandera que les tocó el 19 de septiembre, así que como pimpón, se lavaron con agua y con jabón.

Y pos tanto se pensó en el sismo que San Pedro nos mandó un aviso de lo que puede suceder; La furia de Dios llega y en un segundo nos acaba toda su creación, pero ni así sensibilizan sus corazones, algunos actores de la polaca…



Qué bueno que los periodistas no pueden negociar con San pedro, capaz que le piden coperacha pal diplomado y lo que es pior venden movimientos de auxilio.

Los “periodistas” que absurdo es ver que un “periodista” pretenda defenderse como líder social ”la ignorancia es atrevida, muy clarito les dijo Andrés Solís, un periodista se defiende como periodista ¡haciendo periodismo!…



Encañonan a un periodista, le quitan su celular y después le llaman por teléfono y le ordenan que se mantenga callado y el afectado se calla ¿es normal?



Pero cuando de dinero se trata, ¿Se acepta, que pisoteen la dignidad, como periodistas? Pos como dijo el puto, ay tú…

Se chamuscó, porque es raro que la víctima de abuso de poder cierre la boca ante injusticia a su persona.



Caray es ¡periodista! Ejemplo, debe presentar denuncia ante la PGR para que se turne a la fiscalía especializada de delitos contra periodistas ¡ ¿a qué le temen?



Y con una mendiga llamada de don represor, Juanito Bernardito, ordena mesura y que no se filtre información, ¡de que se trata? ya queda resarcido el daño, la ofensa a la prensa uruapense, y luego por qué no los toman en cuenta…



Que lamentable que por uno pierden todos, esos que, alguno, anduvieron de pediches con políticos para pagar su diplomado, solo denotan miseria y no económica… con qué cara hablan. Los políticos, todo dicen… todo cuentan, con lujo de detalles.



Bueno pero como cada quien es responsable de sus actos, hay tán las consecuencias de dejar las cosas al aisevá, la Fepade puede inhabilitar a Vicko Manrico, es mera especulación.



Lo que ¿no es especulación? es el ofrecimiento de Vicko Manrico a Adys Magaña para llevarla como síndico en su reelección ¿qué tanto le puede redituar?

¿Sabrá Marínela Peluches de éste acuerdo? Porque se sentaron a platicar este miércoles para tomar acuerdos políticos, ¡ay caray, entre políticos te veas!



Bueno a Miguel Miroslava lo van a regañar, porque es el asesor estrella, pero continuamente comete errores como el de mecionar en redes sociales que ¿la ciudad esta colapsada? ¡claro él postea y tuitea para sus pares de Montjuic, Buenos Aires, Tel Aviv y puro chaca internacional que entienden que se refiere a la Ciudad de México, pero sus contactos de Uruapan, dado su grado escolar pensaron que estaba criticando el desmadre de obras de Manríquez.



En realidad ¿A quién le importa lo que suceda ahora en la presidencia? los ojos están en otros lugares, y ya el tiempo se acabó, lo que o fue no será…

Para algunas cosas son bien patriotas, como para vestir, de tacón dorado e ir al grito, pro los izamientos no se paran, son tres regiburros los puntuales, ay ta bomberos les puso el ejemplo…

A los izamientos no van los regidores, cada vez es peor, el comportamiento de los integrantes del órgano de gobierno.



Quien iba bien preparado con su pantalón fluorescente era Ramsés Quecosa, el flamante secretario de Fermento Económico, famoso entre la IP uruapense por su escasa interacción, su deficiente charla y los nulos proyectos para atraer inversión fuerte a la perla aguacatera ¿Cuándo lo han visto en mesas de trabajo con los pesudos de Uruapan?

Ahora son tan burros que ni a las reuniones de comisión asisten, mandan a sus achichincles, de ese tamaño las cosas aaah pero en las sesiones no entienden nada, no saben por dónde se ahorcó la yegua…



Ya se parece al secretario manriquista que manda botellas de vino al IMSS y con la fanfarronada y presunción que seré diputado, eeey…andan acalorados ¿o calientes?

Concurso de debate en la biblioteca públicación excelente asistencia al menos 10 personas asistieron no pos sí.



A ver que expliquen los de comunicación social, porque pusieron “desfile de escoltas” si es concurso de escoltas, y como dice el connotado periodista Lamberto Hernández” ¿pues quién corrige?” pa que corrija a esta Traviesa…



Pos a ponerse guapos todos, bien bañaos como los de PC y cara lavada como Pimpón, a lavarse las manos pa que siga la confianza de lo contrario se van a gringar y pos GRINGA GRINGA…EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.