GRINGA, GRINGA: ¿Cuál Independencia, cuál Libertad?

Por eso a Toño Soto le tocó tapar el sol con un dedo, que en este caso fue el logo de Nueva Alianza con un parche, por su incapacidad de negociar, y ¿cómo? Incumplieron el acuerdo anterior y ahora otra vez quieren el apoyo turquesa.

El acuerdo del frente era felices los cinco, pero a la maestra Chele Martínez no la convencieron y pos Nueva Alianza no fue, más huevos que los webones, así debe ser…

Y pos bueno mientras en Uruapan suceden homicidios, feminicidios, suicidios y ejecuciones cada rato, la administración presume de todo bien y si se atreven a decir lo contrario son enemigos el gobierno, están politizando los temas, bla-bla-bla.



Bien dice el dicho que “Lo que te choca te choca” así que ¡aguaaas! A quienes les choca la crítica y pretende que se les aplauda de todo y pos todo y sientan que las personas carecen de sentido si critican obras o acciones ¿sería acaso que así criticaron a Caldo Mehacias? Eso debe ser.



En los discursos Vicko Manricko insiste en no permitir que critiquen sus obras y su trabajo, alude que ”es mejor que hablen por hacer que por no hacer” ¿hasta dónde es válido que un gobernante pretenda aplicar ley mordaza” imposible ¡benditas redes sociales!… que todo lo dicen, mal o bien dejan la duda.

El gobierno municipal aún se queja de la manera que recibió la administración, esa canción de “nos dejaron mal” he escuchado” de boca de cada gobernante pasado, es una desvergüenza que insistan en lo mismo-



El tema sería también el gobierno anterior ¿dejó las puertas del despacho presidencial selladas? Para que Vicko Manrico no pueda recibir ni atender a sus representados, bueno falta podo para que el sello caduque y el preciso salga a la calle a visitar a sus ahora representados.

Pero tampoco recibe a sus funcionarios, así las cosas, pos está bien que es eso que algunos empleadas municipales de confianza, a las que si recibe, refieran al presidente como “el pinche Victor cabrón” ups ¿Asi el respeto o demasiada confianza? pero de ninguna manera es válido…

¡Pos ay que le calen!, mientras tanto en URUAPAN DEL REGESO. SE HACE IMPOSIBLE LO POSIBLE, ahora creció la inseguridad, pero conste ya hay 200 polecias, recibieron cero polecias…. 8 muertes en un día, son casos aislados…



En el Uruapan de la aventura, en el que No orgullece hay baches que solamente los automovilistas y el ciudadano ve, porque para el gobierno no existen..

¿Tons? Ahora no hay baches, en el Uruapan que NoOrgullece, pero cómo aquí se hace imposible lo posible, pos el tema de la basura no se resolverá.



En cada esquina hay basura y que no culpen a nadie, simlemente no pueden, que no se escuden más en cómo dles dejaron la administración, ya es más de 24 meses de gobierno y no han podido, les quedó grande la yegua y al pueblo le falto jinete”…

Ahora que empiezan las critica, “No lo vamos a permitir” asi dicen, cómo si la libertad de expresión fuera una letra de cambio y el pueblo tuviera que pedir licencia municipal para hablar…



Pos hay muchos temas pendientes y poco tiempo, el único que se salva como suspirante es el propio Vicko Manrico, gracias a la reelección el puede perfectamente aspirar a repetir y no con carbonato… pero si su mandato con apego a su derecho constitucional que está por encima de cualquier acuerdo político.

Una reelección no sería mala, pero hay que dar muestra de solidaridad social, se vieron mal, y se percibieron peor, que mientras una familia lloraba a su hija la autoridad carcajeaba en un video de Face el destapa de una parte de la bóveda de la calzada, eso hay que revisarlo y ser cuidadosos.



Los uruapenses exigimos seguridad, se el municipio solo no puede que pida ayuda, que se una con la sociedad en pero no con los mismos toma café de siempre, las mismas caras de toda la vida que solo sirven para opinar y hacer sus reunioncitas no nos sirvennn,,,,

Son urgente nuevas caras, personas que en verdad quieran el bien para Uruapan y no pretendan buscar un empleo o un beneficio político, así no ¡Basta! Basta de tanta simulación, basta de más de lo mismo, pónganse a trabajar porque d lo contrario se pondra pior y se pone en riesgo la reelección porque GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA



