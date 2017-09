El IMSS inicia reparación de daños por sismo  de la clínica familiar 25 de Tuxtla Gutiérrez

Una semana después del terremoto, 50 trabajadores de la construcción reparan muros, plafones, escaleras y vidrios.

El servicio médico no se ha suspendido y se presta en unidades móviles en el jardín de la clínica cerrada.

COMUNICADO No. 275/CIUDAD DE MÉXICO A 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- A una semana del sismo de 8.2 grados Richter, con epicentro en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que comenzó las reparaciones de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 25, que resultó con daños menores.

Una plantilla de 50 trabajadores de la construcción arrancó los trabajos de compostura de cuarteaduras en muros, colocación de plafones, reparación de vidrios y colocación de acabados; desperfectos leves que no ponen en peligro la integridad del inmueble, como dictaminó Protección Civil del Estado.

Mikel Arriola Peñalosa, Director General del IMSS, recorrió la UMF No. 25, donde supervisó las acciones de remozamiento de la unidad y verificó el avance de la obra, que si bien está cerrada temporalmente por estas actividades, continúa atendiendo a los derechohabientes con 10 consultorios habilitados en cinco unidades médicas móviles y un Quirófano Móvil, ubicados en el jardín de la clínica, para atender las citas programadas al 100 por ciento y dar consultas de urgencias.

Así también, informó que la UMF No. 13 inició las correcciones de los daños menores provocados por el sismo en sus 10 consultorios. Cabe destacar que debido a que los daños no fueron severos los servicios de esa unidad no han sido suspendidos.

A su vez, también ocurre la rehabilitación de la Subdelegación Administrativa de la capital, donde se realizan trabajos de pintura en general, colocación de aire acondicionado e instalación de ductos. Este inmueble también fue dictaminado sin daño estructural.

Para no detener la atención a derechohabientes y patrones, de manera temporal se ha habilitado un edificio aledaño donde el personal de esta unidad administrativa ha atendido hasta el momento 501 trámites y diversas orientaciones. Así mismo no se ha interrumpido la recepción de documentos y se ha dado resolución al cien por ciento de los trámites.

A partir del próximo lunes 18 de septiembre se implementará de manera provisional un módulo de Atención y Orientación al Derechohabiente, para resolver las dudas de los usuarios.

Por otra parte, con la reubicación de dos de las 18 unidades médicas móviles que ofrecen atención en las zonas más afectadas, a los municipios de Mapastepec y Pijijiapan, Mikel Arriola cumple su palabra de reforzar los servicios de primer nivel en esas localidades, compromiso que hizo con los alcaldes durante sus visitas.

Estas unidades móviles atenderán las localidades de El Palmarcito y Pampa Honda de Mapastepec, así como Adolfo López Mateos y Benito Juárez de Pijijipan.