Congreso llama a fortalecer programas para donación de órganos

MORELIA, MICH./ MIE-20-SEPT-2017/ El Congreso local aprobó la propuesta de acuerdo presentada por el diputado Raúl Prieto Gómez, en el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, la Secretario de Salud y las diferentes entidades gubernamentales, para que se intensifique la promoción de programas y campañas de información enfocados a la donación de órganos y tejido humano.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social que preside el diputado José Jaime Hinojosa, e integran Juan Manuel Figueroa y Raúl Prieto, subraya la necesidad de emprender acciones eficaces para fortalecer las campañas de sensibilización sobre este tema.

Destaca que en materia de donación de órganos y tejido humano, se lleva a cabo una ardua labor por parte de médicos enfermeras, paramédicos, trabajadoras sociales y psicólogos, quienes de manera conjunta trabajan para que muchos enfermos encuentren la solución a sus problemas de salud través de tan altruista gesto humano, sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para fomentar la cultura de la donación e incrementar el número de donantes en el país.

Agrega que de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), 21 mil 359 personas están en espera de un órgano tejido humano, siendo 13 mil 170 las que requieren de un trasplante de riñón y 7 mil 725 de córnea.

Asimismo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en el país existen niños y adultos en lista de espera para recibir un órgano en donación, muchos de ellos con el riesgo latente de fallecer, ya que en México la cultura de donación es muy poca, existen entre tres y cuatro donadores por cada millón de habitantes.

Por lo anterior, se consideró fundamental intensificar la cultura de la donación no sólo en las áreas médicas, si no en las áreas educativas, asociaciones civiles y en todas las estructuras y niveles de gobierno se realicen campañas de información para no sólo conocer, sino formar parte de la red y sensibilizar a la población.