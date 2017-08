Víctor Manríquez entregó remodelación de la unidad deportiva Hermanos López Rayón por más de 63 millones de pesos

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Destaca la construcción del nuevo auditorio, que es uno de los mejores de Michoacán. Deportistas reconocen logros de la administración municipal.URUAPAN, MICH./ LUN-14-AGO-2017/Luego de 30 años de no ser mejorada, la unidad deportiva Hermanos López Rayón fue remodelada con una inversión de 63 millones 364 mil 155 pesos, que fueron gestionados por el presidente municipal Víctor Manuel Manríquez González para responder a las necesidades en infraestructura deportiva que tiene el municipio de Uruapan.La obra magna del complejo deportivo es el nuevo auditorio, que es uno de los mejores de Michoacán y tiene capacidad para mil 600 personas. El inmueble cuenta con duela de maple, tablero electrónico, sala de prensa, gimnasio, vestidores, salón de usos múltiples, estacionamiento y otras áreas.La calidad de la obra y los servicios que ofrece el nuevo auditorio permite que Uruapan esté en condiciones de albergar eventos deportivos de talla nacional e internacional, actividades que por muchos años se dejaron de recibir por falta de este tipo de infraestructura que pone a la vanguardia a la Perla del Cupatitzio.En el centro deportivo el gobierno municipal también renovó el área de juegos infantiles, dos canchas de street soccer, instaló la cubierta de dos canchas de voleibol y de basquetbol, además mejoró los andadores, jardineras y rehabilitó el sistema de iluminación en todas las zonas que también fueron pintadas para dar una mejor imagen.Las obras fueron entregadas a la sociedad por funcionarios municipales encabezados por el presidente Víctor Manuel Manríquez González, quien subrayó que se trata de acciones que vienen a posicionar de mejor manera a Uruapan en materia de infraestructura deportiva.“Estamos contentos por las metas alcanzadas, más no satisfechos ya que falta mucho por hacer en apoyo de los deportistas”, quienes durante el evento expresaron su reconocimiento al trabajo realizado por la administración municipal, como Verónica López Herrera, seleccionada nacional del arte marcial Jiu Jitsu, quien manifestó que “tenemos un gobierno municipal que demuestra con hechos el compromiso que tiene con los deportistas”.El edil reconoció la labor de sus colaboradores y de todo el personal de la administración municipal, que se sumó a las faenas de trabajo para concluir las obras en la unidad deportiva antes del Segundo Informe de Gobierno.También agradeció el respaldo de diputados y senadores ante quienes gestionó los recursos para llevar a cabo estas obras. Tal es el caso del diputado federal Jhonatan Jardines Fraire, quien asistió al evento de inauguración, al igual que una importante cantidad de deportistas locales.En tanto, el regidor Guillermo Pérez Sandoval, campeón olímpico en 2008 en tae kwon do, reconoció la capacidad de gestión del presidente municipal para modernizar la infraestructura deportiva, lo cual incentivará a que muchos habitantes practiquen su deporte favorito en espacios renovados y en óptimas condiciones.A su vez, el secretario de Obras Públicas y Servicios Miguel Paredes Melgoza expresó que la remodelación de la unidad deportiva parecía imposible de realizar por la gran cantidad de años que habían pasado sin ser llevadas a cabo y también, por la millonaria inversión que se requería. En ese sentido, dijo que el alcalde se dio a la tarea de gestionar los recursos necesarios ante la cámara de diputados y la de senadores para conseguir el objetivo.Mientras que el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Víctor Manuel Molina Hernández subrayó que las obras de la unidad deportiva son muestra de que a través del trabajo en equipo se logran más metas de beneficio colectivo.En este marco, la autoridad municipal entregó uniformes a deportistas destacados y seleccionados nacionales y estatales, entre ellos a América Itzigerhi Ortiz Romero, campeona estatal de artes marciales en los Juegos Nacionales Populares 2017, Leonardo Victoria Mendoza Murguía, medallista de oro en la Olimpiada Nacional 2016, Brianda Alexia Ayala Jain, seleccionada estatal y segundo lugar en la Universiada 2017 entre otros.