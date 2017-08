Reforzar acciones de prevención para frenar feminicidios SQL

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ LUN-14-AGO-2017/ Los resultados obtenidos de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Michoacán, en 14 municipios del Estado siguen siendo poco satisfactorios indicó Socorro Quintana León, representante del distrito XX de Uruapan y Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género en el Congreso del Estado, al ser entrevistada sobre este tema indicó que no podemos permitir que sigan existiendo feminicidios en la entidad y no se redoblen las acciones para evitarlos, prevenir y sancionar. Si bien es cierto que los tres órdenes de gobierno estén trabajando en coordinación en la implementación de las recomendaciones que la CONAVIM establece, ya que a la fecha son 74 los feminicidios sin precisar, sí en cada uno de los casos se ha integrado la carpeta de investigación específicamente por dicho delito; por ello hace un llamado para se retomen las mesas de trabajo en cada municipio con declaratoria y que se realice el diagnóstico correspondiente, pero más aún, se invierta mayores recursos en prevención y capacitación a mujeres víctimas en dónde se prevenga todo tipo de violencia desde la etapa del noviazgo y más aún, se trabaje en la formación de nuevas masculinidades desde edades tempranas, así mismo, ofrecer un respaldo real para aquellas mujeres que se encuentran inmersas en casos de violencia sin si quiera saberlo.Socorro Quintana expresó que, en la "Casa Naranja" ubicada en Av. Juárez #49 en la Colonia Centro de Uruapan, se atienden diariamente a mujeres que son víctimas de violencia, principalmente psicológica y física, ya que no se atreven a denunciar por temor a represalias o desencadenar más actos violentos por parte de sus agresores y se siguen incrementando las estadísticas, urge cerrar filas en torno a este problema social y se establezcan políticas públicas emergentes a fin de disminuir los índices de violencia en contra de la mujer.