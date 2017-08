Protección Civil y Bomberos de Morelia se mantiene alerta por “Franklin”

Se esperan nublados y lluvia de ligera a moderada en la ciudad. BOLETÍN 1294/ MORELIA, MICH./ JUE-10-AGO-2017/ El Ayuntamiento a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia que encabeza Eduardo Ramírez Canals, se dijo alerta por el fenómeno natural "Franklin" y su comportamiento en la capital de Michoacán. El funcionario municipal, Eduardo Ramírez recordó que se estima no habrá riesgo alguno por “Franklin”, no obstante se tendrán nublados importantes y lluvia que va de ligera a moderada y puntualmente fuerte por periodos cortos. El Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, aseguró que se dará informes de cualquier cambio en las condiciones y evolución que presente este fenómeno meteorológico a través de un monitoreo constante y sobre todo con una estrecha comunicación con los demás actores municipales. Ramírez Canals, reiteró que el número habilitado para cualquier emergencia y que los morelianos deben marcar es el 9-1-1, en dónde serán canalizadas correctamente las llamadas para ayudar a la ciudadanía. Eduardo Ramírez aseguró que no se esperan afectaciones que pongan en peligro la integridad física ni material de la población por este fenómeno natural, sin embargo, la instrucción del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, es mantenerse alerta para acudir a cualquier contingencia que pudiera presentarse. De esta manera, el Ayuntamiento de Morelia establece protocolos de actuación ante cualquier emergencia y salvaguarda de la población por situaciones que puedan presentarse por precipitaciones pluviales u otras condiciones atmosféricas.

