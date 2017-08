Presenta Alfonso Martínez 2do Informe de Gobierno; llama a seguir transformando Morelia

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

En Sesión Solemne detalló el trabajo realizado durante la presente Administración.BOLETÍN. 1308/ MORELIA, MICH./ DOM-13-AGO-2017/ Con un exhorto a continuar transformando la Ciudad y consolidar los proyectos de desarrollo que Morelia requiere, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hizo entrega del Segundo Informe del Estado que Guarda la Administración Pública Municipal, correspondiente al periodo 2016-2017, ante el Honorable Cabildo de Morelia. El Alcalde, indicó que si bien la tarea de estar al frente del primer Gobierno Independiente en el estado, no ha sido sencilla, cada uno de los integrantes de ésta Administración "hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar y dar los resultados que la ciudadanía espera"."Por supuesto qué hay mucho por resolver y que en ocasiones el recurso o el tiempo no es suficiente para poder lograrlo, pero hemos puesto todo el corazón para mejorar la casa en la que vivimos y dar solución a las necesidades más apremiantes de los morelianos", añadió. En este tenor, conminó al Cabildo y la ciudadanía en general a aprovechar el último año de la gestión municipal, para realizar los proyectos que necesita Morelia, "también los invito a que veamos cómo sí hacer las cosas, no cómo no, ya estuvo bueno de todos esos años del cómo no. En esta Administración hemos planteado proyectos que han sido derribados por un no rotundo, gritón y escandaloso y no han sido respaldados en una misma dimensión".Al respecto, Alfonso Martínez, apuntó que dentro de los planes a impulsar en este tercer año de Gobierno, se encuentra el Proyecto Integral de Modernización del Alumbrado Público, que han puesto en marcha con éxito distintos partidos políticos en otras ciudades y que ahora desea consolidar el Ayuntamiento Independiente en el municipio. Ante la presencia del cuerpo colegiado, funcionaros municipales y ciudadanos en general que se dieron cita en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal, resaltó algunos de los logros alcanzados en estos dos años en los rubros de Sustentabilidad y Ecológica, Obra pública, Seguridad, Desarrollo Humano y Social, Transparencia y Cercanía, Desarrollo Económico y Turístico e impulso a las tenencias.Martínez Alcázar, destacó que en las acciones implementadas, Morelia recuperó la confianza y se reactivó economía, lo que se reflejó en la instalación de 4 nuevas empresas, que abrieron 2 mil 500 nuevos empleos, en tanto se registraron 13 mil nuevos empleos formales según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En cuanto al turismo se refiere, añadió que las cifras las dan el aeropuerto, hoteleros, restauranteros y migración, las cuales dan cuenta del incremento en visitantes, ocupación hotelera y derrama económica. "Pasamos del 6º al 4º lugar en ciudades patrimonio y tenemos la cifra de 2 millones 200 mil en turistas y visitantes a la Ciudad".Asimismo, el Presidente, detalló que el Gobierno Municipal actual ha hecho obras como nunca antes, "hemos hecho más de 500 obras y la meta es llegar a mil obras en la Administración, mientas que todos los proyectos son integrales, pensados no sólo en los automovilistas, sino en los peatones y personas con discapacidad".