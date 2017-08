Nueve años sin Maribel

Hace nueve años que Maribel Martínez Martínez fue privada de su libertad. Fue un 24 de agosto en el centro de la ciudad de Uruapan un domingo por la tarde. Mientras su familia disfrutaba de una función de cine, Maribel estaba siendo secuestrada cuando atendía una reunión de trabajo como secretaria general del Ayuntamiento, que encabezaba el Alcalde panista Antonio González Rodríguez, para lograr la reubicación del comercio informal.Hace nueve años que Maribel Martínez Martínez fue privada de su libertad. Fue un 24 de agosto en el centro de la ciudad de Uruapan un domingo por la tarde. Mientras su familia disfrutaba de una función de cine, Maribel estaba siendo secuestrada cuando atendía una reunión de trabajo como secretaria general del Ayuntamiento, que encabezaba el Alcalde panista Antonio González Rodríguez, para lograr la reubicación del comercio informal.Maribel fue sometida por un comando armado y subida por la fuerza a un vehículo, en donde se la llevaron en la más absoluta impunidad. Nadie pudo hacer nada o nadie quiso hacer nada. En un suspiro nos arrebataron a Maribel y con ello también se llevaron nuestra tranquilidad, nuestra seguridad y parte de nuestras vidas. Hoy sus familiares y amigos nada sabemos de ella, su ausencia nos duele, la indiferencia e ineficacia de las autoridades nos indigna.Felipe Calderón Hinojosa era Presidente de México y Leonel Godoy Rangel, Gobernador en Michoacán, ellos continuaron con sus vidas, para Maribel la justicia nunca llegó. Y con los años, el deseo de volver a tenerla entre nosotros se ha ido diluyendo, a pesar de nuestra resistencia y de la esperanza que mantenemos.Con impotencia hemos visto nuevos gobiernos pasar y ninguna respuesta.

La búsqueda que hemos hecho su familia por medio de denuncias, carteles pegados en las calles, ruedas de prensa y el acompañamiento de organizaciones civiles, no ha alcanzado para encontrar a Maribel. Hemos intentado que nuestras voces se escuchen que las respuestas lleguen que se toque la conciencia y el corazón de quienes pudieran dar una solución.El dolor es mayor, porque en este tortuoso camino nos damos cuenta que historias como la nuestra, desgarradoras y destructivas del tejido social, se repiten día a día no solamente en México sino en el mundo entero. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) contabiliza, desde 1980, un total de 55, 273 casos de desapariciones forzadas en 91 países, de las cuales, la inmensa mayoría son como el de nuestra hija, hermana, tía y amiga Maribel. Nada se sabe de las víctimas. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) Michoacán ocupa el lugar once en la República Mexicana con 1066 casos. En los casos del fuero común, Michoacán ocupa la décima posición a nivel nacional con 1027, mientras que en los del fuero federal es la quinta entidad con 39 casos.Por eso hoy, como desde aquél 24 de agosto de 2008; al cumplirse nueve años sin Maribel, y hoy 30 de agosto, que la ONU conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, una vez más levantamos la voz para exigir a las autoridades encontrar a nuestra querida Maribel y hacerle justicia.A ti Maribel, estés donde estés, te decimos que jamás te dejaremos sola. Tu ejemplo de vida es nuestra fortaleza.

Cada día eres recordada por quienes te amamos y te seguiremos nombrando para que la sociedad te reconozca y cada año les recodaremos a gobiernos, alcaldes y procuradores que su trabajo no ha sido realizado. La justicia es un derecho. Cuando no se le otorga impunemente a una persona, todas y todos los que formamos esta sociedad estamos en riesgo.Sólo morirás cuando te hallamos olvidado, y eso nunca sucederá. Vivirás eternamente, porque seguirán pasando los años y seguiremos todos los que te queremos, necia y tercamente, recordándote. Necia y tercamente, buscándote. Atentamente Familia Martínez Martínez

