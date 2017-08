No somos autocomplacientes: Mayra Xiomara Trevizo

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-16-AGO-2017/ A los regidores de oposición se les puede aplicar el refrán “Candil de la calle y oscuridad de su casa” dado que el ayuntamiento aprobó un plan de austeridad que contemplaba la disminución de salarios de representantes populares y funcionarios. Los regidores de oposición se inconformaron y buscaron resolución judicial a efecto de que se les reintegrara el salario recibido originalmente.

Decir lo que dejaron de hacer otros gobiernos no es justificación para resaltar lo que hoy se tiene, pero sí es una realidad como antecedente del municipio, ya que la omisión también es una falta en el quehacer público, construir y dar mantenimiento a lo que por muchos años estuvo en el rezago cuesta… y nos cuesta a todos.

Llama mi atención la crítica no constructiva si no más bien destructiva, de aquellos que fueron gobierno, tuvieron oportunidad de hacer las cosas, y no lo hicieron!

En ese sentido quiero expresarles que no somos autocomplacientes, he establecido una postura de análisis, crítica pero también constructiva, en donde la observación y el señalamiento va acompañado de propuesta que ayuda y coadyuva.

Trevizo Guizar destacó que Uruapan es el único municipio de la entidad que ejecutó el programa municipalizado de desarrollo Rural con recursos propios que en el ejercicio 2016, mismo que para este año suma recursos estatales y federales que totalizan un millón 685 mil pesos.

Finalizó: “La rendición de cuentas y la transparencia son prácticas que surgen como antídoto a la corrupción, como cinta métrica que evalúa la honestidad de nuestro gobierno, con respecto a otros. La mejor evaluación de este gobierno, la realizan ustedes, los ciudadanos”