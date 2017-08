Necesario dar seguimiento a presupuestos transversales y de género: Socorro Quintana

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ SAB-12-AGO-2017/ Michoacán es el primer lugar a nivel nacional en casos registrados de violencia contra la mujer, pues según números del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) los casos ya llegaron a 25 mil 732, en nuestro país.De acuerdo a dichas cifras, en entrevista telefónica la Congresista Socorro Quintana León expreso: que es necesario redoblar esfuerzos para la protección de las mujeres y disminuir los índices de violencia y búsqueda del adelanto de mayor número de mujeres y acortar las brechas de la desigualdad. Es urgente realicemos acciones de fondo como lo es el diseño de presupuestos transversales con perspectiva de género. Por lo anterior, la Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, presento una iniciativa de reforma en donde se adicionan los artículos 3 y 5 Bis, a la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, mismos que proponen que los presupuestos se hagan con perspectiva de género en cuanto a la planeación, así como la elaboración de los planes de desarrollo municipal con este mismo enfoque, y con lo anterior, ser la base para el próximo diseño del ejercicio presupuestal, misma que se turnó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado. La Diputada Socorro Quintana propone que el ejercicio presupuestal contenga un anexo con cifras definidas a aplicarse con etiqueta de género para que todos los recurso públicos y programas sociales en salud, deporte, educación, desarrollo económico, etc. se apliquen en un porcentaje paritario entre hombres y mujeres. Lo anterior; permitirá de manera permanente realizar acciones que generen poco a poco un cambio cultural y la mujer no se vea obligada a permanecer en círculos de violencia por no tener una autosuficiencia económica y a la par eleve su autoestima. Para finalizar la diputada socorro Quintana estará dando continuidad muy de cerca el desarrollo de este dictamen y exhorta a los representantes de los institutos políticos que respalden esta propuesta y de esta manera contribuir realmente a adelanto de la mujer michoacana.