Marko Cortés reúne empresarios michoacanos con titular de la ZEE

Se solicitó que a la brevedad se realice la declaratoria del inicio de la Zona Económica Especial en Lázaro Cárdenas, oportunidad de desarrollo histórico para el estado.

Empresarios y Constructores michoacanos presentaron propuestas, aclararon dudas y pidieron ser tomados en cuenta.



CIUDAD DE MÉXICO/ JUE-24-AGO-2017/ Como se acordó en un encuentro en la capital michoacana el 14 de agosto, este jueves, el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión, Marko Cortés Mendoza respaldó a integrantes de la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así como miembros del Consejo Coordinador Empresarial del Puerto de Lázaro Cárdenas durante una reunión, gestionada por el legislador, con el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, en la que se solicitó que se tome en cuenta y se prioricen a los empresarios locales, además de que se impulsen inversiones productivas para desarrollo agroindustrial, siderúrgico y automotriz.

El coordinador parlamentario, Cortés Mendoza solicito que a la brevedad posible se pudiera dar la declaratoria del inicio de la Zona Económica Especial en Lázaro Cárdenas, con lo que, en caso de que se implemente de manera correcta, se generarán oportunidades de crecimiento, inversión, generación de empleo y desarrollo, tanto para el sector productivo del estado y la región,

“Estaremos muy pendientes de la implementación de las Zonas Económicas Especiales, que a nivel mundial hay muchos ejemplos de su éxito, como en Shanghái, donde se alcanzó un desarrollo impresionante y lo convirtió en una potencia mundial por la implementación de dichas zonas. Nosotros ya aprobamos la ley, necesitamos la correcta implementación y va a significar una oportunidad histórica, en la que estaremos al pendiente de apoyar al sector productivo e industrial michoacano”, indicó.

Durante la reunión los miembros de la CMIC y del Consejo Coordinador Empresarial del Puerto, presentaron sus propuestas, aclararon dudas y recibieron la información actualizada del avance de la ZEE en Lázaro Cárdenas, con la expectativa de formar parte del proyecto, en el que se tienen incluidas casi todas las áreas productivas, como acero, química, petroquímica, energía, farmacéutica, innovación y desarrollo tecnológico, entre otras.

Cortés Mendoza se pronunció para que se logre la celeridad en la implementación de este instrumento que transformará la realidad de muchas comunidades en condiciones de marginación y de pobreza, al propiciarles una fuente de ingresos más digna y sostenible.

Expresó que “El Puerto de Lázaro Cárdenas tiene un potencial económico increíble, ya no queremos enviar solamente materia prima, si no atraer empresas ancla para generar mano de obra, industrializar la región, más allá de temas políticos o electorales”.

Agradeció la atención inmediata de Gerardo Gutiérrez Candiani y señaló que se mantendrán atentos del seguimiento de la reunión que se desarrolló este jueves en la Ciudad de México, manifestó su respaldo en la correcta implementación de las ZEE y su apoyo irrestricto a los miembros de las Cámaras.

“Por supuesto que se puede, lo único que hace falta es visión y echarle ganas, nosotros no solamente hemos apoyado a los ayuntamientos, si no a los sectores sociales que han tocado la puerta y lo seguiremos haciendo”, finalizó.