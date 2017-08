MARCAPASOS: Nadie quiere perder

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

ÁNGEL GUZMÁN ESPINOSA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-09-AGO-2017/ La competencia política es directa y no elude a la discutible medición, los politiqueros están al tanto los unos de los otros, atentos a las opiniones populares, a lo que se anota y a lo que dice en los vehículos informativos, escritos y electrónicos, tradicionales y alternativos.Entre estos entes, los hay quienes crean alertas para conocer los sentires que se expresan en las redes sociales, tanto de ellos como de sus adversarios, otros prefieren las encuestas, sin embargo, me pregunto ¿hasta dónde alcanzan a sondear la realidad?. Y la realidad es que nadie se acuerda de algún hecho propositivo que haya realizado Sergio Enrique Benítez Suarez como diputado plurinominal del partido acción nacional en la pasada legislatura del Congreso de Michoacán, tampoco recuerdan o conocen alguna iniciativa de ley que haya propuesto, o modificado alguna otra que beneficiara a la población, si acaso alguno que otro conviene que adquirió despensas, cemento, tinacos y láminas que él también ex regidor del ayuntamiento de Uruapan vendió a precios “bajos” a una minoría de afiliación panista, de esos “apoyos” disfrazados de “gestiones” de los que le repartían en especie como bono de ganga por alzar la mano desde su curul para aprobar las propuestas del ejecutivo estatal.Yo recuerdo que se comprometió a llevar al cabo la misión de echar andar el campus Uruapan dependiendo de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana, hasta poso el politiquero para una foto en los edificios hoy todavía abandonados.El pasado nos alcanza, Benítez Suarez al igual que Uriel López Paredes impulsaron la iniciativa de ley para las reelecciones. La probable reelección de Víctor Manuel Manríquez González está en la puerta y el portazo en las narices de checo. Sergio ha creado todo un método para perder y perder es cuestión de método.Las tesis equivocadas como la imagen despensera y la de redentor pueblerino preocupado por la salud, la educación, el deporte, el medio ambiente entre otros temas que pretende adquirir por la ruta de una dudosa asociación civil que nadie sabe de quien recibe recursos para pagar anuncios publicitarios en redes, chayos a periodistas a modo, espectaculares en la vía pública y propaganda que tiran por debajo de tu puerta y la mía.La advenediza priyista, así se dice aquí, priyista Socorro de la Luz Quintana León una dama de mucho temple, está perdida. No vale la pena gastar tinta ni cuadratines en buscarle posibilidades de triunfo aunque de todos modos se prestara a cualquier farsa y a cualesquier pacto en los sótanos de la inmoralidad, siempre y cuando la dejen avanzar el grupo de los ramones. Al propósito el otrora abanderado del tricolor a la presidencia municipal de la ciudad del progreso Ramón Hernández Orozco se mantiene a la expectativa, su última aparición fue al frente de un grupo que tomo las distintas delegaciones estatales de diversas dependencias federales ante las que ha realizado varios trámites para obtener apoyos económicos para diferentes proyectos productivos de mucha gente que confía en el inge, hasta el día de hoy empantanados los planes por la burocracia oficial.Juan Daniel Manzo Rodríguez camina placido entre el ruido y la prisa, como la letra de la canción desiderata. En las vísperas de todos los destapes se percibirá hacia donde se inclinara la balanza para intentar permanecer en el poder.Juan Daniel tiene mucha ventaja en cuanto a cualquier adversario de otros institutos políticos, su posición desde la dirección del organismo descentralizado del agua potable lo mantiene unas zancadas más adelante que otros, su rival fuerte está en casa para contender por la presidencia o bien reiterarse para buscar la curul en el congreso.Jack Welch escritor estadounidense autor del libro “hablando claro” anotó… si no sabes perder, nunca sabrás ganar, y si no sabes no juegues.