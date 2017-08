Inviables argumentos del Diputado Moncada contra proyecto de modernización de alumbrado: José Luis Gil

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

BOLETÍN. 1280/ MORELIA, MICH./ MAR-08-AGO-2017/ Tras señalar el rezago en el que se encuentra el sistema de luminarias en la ciudad y descartar que el municipio esté en condiciones de solicitar apoyo de la Federación, el Secretario de Servicios Públicos Municipales, José Luis Gil Vázquez, subrayó la apremiante necesidad de ejecutar el Proyecto Integral de Modernización de Alumbrado Público de Morelia, mediante el cual, reiteró, se descarta un endeudamiento para el municipio, por el contrario, se trata de un nuevo mecanismo que no costará un centavo más a los morelianos de lo que actualmente se paga, con la diferencia de que se contará con un sistema eficiente y ahorrador.Precisó que los argumentos que presentó el Diputado, Daniel Moncada, contra este proyecto, son alternativas que ya consideró el Gobierno Municipal desde hace meses y que son inviables en virtud de que la ciudad no cumple con los requerimientos que exigen otras instancias Gubernamentales para aplicar programas que mejoren la totalidad del servicio de alumbrado con las características de calidad, sustentabilidad y mantenimiento que se requieren. Indicó que hoy en día el Ayuntamiento capitalino se ve imposibilitado de otorgar este servicio público con calidad, toda vez que éste es obsoleto, ya cumplió su vida útil y no se cuenta con el personal suficiente para atender los reportes de mantenimiento, mismos que abarcan el 90 por ciento de los que se reciben a través de Línea Directa y en el 072. Aunado a lo anterior, Gil Vázquez, refirió que el municipio carece de los recursos económicos para hacer el cambio integral del sistema de alumbrado público, de ahí que se requiere que mediante la Asociación Público Privada, se garantice este servicio en óptimas condiciones. “En pasadas administraciones ya se arrendaron luminarias y no funcionó, se contemplaron otras alternativas y tampoco funcionaron, por eso, luego de analizar varias propuestas, encontramos que la mejor opción es que una empresa contribuya a acabar con este problema, pero bajo la rectoría del gobierno”, detalló. Asimismo, José Luis Gil. dejó en claro que la alternativa para solicitar recursos federales para el mejoramiento de este servicio, está descartado, toda vez que ya fue contemplado al inicio del presente año, sin embargo el municipio no calificó para acceder a estos programas. El funcionario municipal, enfatizó que la iniciativa que turnó el Ayuntamiento capitalino al Congreso del estado, contempla un proyecto integral, donde se considera no sólo el cambio de las 67 mil luminarias que hay en la ciudad y su mantenimiento, sino además la sustitución de cableado y circuitos, los cuales son altamente costosos. En este tenor, lamentó que en Morelia exista cerrazón para aprobar esta iniciativa cuando en otras ciudades como Querétaro, Puebla y Chihuahua, fue avalado por distintas fuerzas políticas y actualmente funcionan con éxito. José Luis Gil, añadió que es de extrañarse que actores políticos busquen todo tipo de andamiajes legales para frenar este proyecto que otorgará en un corto plazo mejores condiciones de desarrollo a la ciudadanía. Insistió en que la intención del proyecto presentado, es destinar los mismos 14 millones de pesos mensuales, o incluso una cantidad menor, para contar con un sistema de calidad y eficiente que actualmente Morelia no tiene.