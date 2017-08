Inició ciclo escolar de los 13 planteles del Conalep

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

URUAPAN, MICH./ LUN-14-AGO-2017/ El plantel del Conalep Uruapan, fue la sede para la inauguración del ciclo escolar 2017-2018, al que asistieron los directores de los 13 planteles de la entidad y que fue encabezado por Minerva Bautista Gómez, el representante de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), y del municipio.Ahí, la directora general del subsistema Conalep, Minerva Bautista, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y los felicitó por haber tomado la acertada decisión de cursar el bachillerato y una carrera profesional técnica en el Conalep. Les recordó que la educación saca a flote lo mejor de las personas; que su proceder debe ser ahora más responsable, y que no se dejen llevar por personas o situaciones que pongan en riesgo su integridad o familiar.Encaminen, agregó, su entusiasmo al estudio, deporte, lectura, ciencia o con los amigos; estos serán los años más maravillosos de su vida y los recordarán y añorarán siempre. No se pongan límites, les dijo a los alumnos, ni permitan que otros lo hagan, empiecen a creer en ustedes mismos y con disciplina, dedicación, esfuerzo y constancia, no habrá materias imposibles. Nuestra razón de ser es la educación de los jóvenes.Pidió a los13 directores, la consigna de que sean líderes en su escuela y comunidad; que innoven, sigan preparándose, que apoyen a los estudiante, fomenten el trabajo y que se involucren más con la comunidad y gobiernos locales, en pro de un mejoramiento integral. Por su parte, el director del Conalep Uruapan, José Manuel Durán Molina, destacó que los estudiantes, esos jóvenes inquietos, son la razón de ser del Conalep, quienes deben disfrutar y aprovechar su estancia en la institución, para que sea productiva.Son los jóvenes, el presente, futuro y esperanza de México, por lo que deben ser capaces de enfrentar cualquier reto; la educación representa el factor que hace la diferencia, ya que la especialización y capacitación, es cada día más indispensable para atender las necesidades del sector productivo del país. Además de Minerva Bautistas, estuvieron en este inicio del ciclo escolar del Conalep, Gonzalo Villa Ibarra, director de educación media superior y representante de Alberto Frutis Solis, de la SEE; Arcadio Méndez Hurtado, presidente del comité de vinculación; Erika Vázquez Morales, representante del alcalde Víctor Manríquez; Zenaida Virgen Anguiano, representante de los padres de familia, y el director del Conalep Uruapan, José Manuel Durán Molina, entre otros.