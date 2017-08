Incrementan remesas en Michoacán a pesar de Trump: Macarena Chávez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ JUE-10-AGO-2017/ La diputada Macarena Chávez Flores celebró el incremento de remesas en Michoacán durante el primer semestre, repuntan do en un 5.9 por ciento, en comparación con del mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de un mil 415 millones de dólares, monto que no se había logrado desde 1995, esto a pesar de las políticas antimigratorias del Presidente de los Estados Unidos,”lo que demuestra que el sector migrante sigue siendo un pilar en la economía de nuestro país y se debe continuar apoyando”. La presidenta de la Comisión de Migración en el Congreso del Estado con datos del Banco de México, informó que los migrantes michoacanos en lo que va del año enviaron más de 25 mil 400 millones de pesos, siendo los mas beneficiados los municipios de Morelia con 11.9 por ciento del total; Uruapan con un 6.1 por ciento; La Piedad con 5.2 por ciento; y Apatzingán el 4.9 por ciento del total de captación de remesas. La diputada panista manifestó que a pesar de las políticas antimigratorias y las amenazas de imponer un gravamen a las remesas para financiar la construcción de un muro en la frontera, nuestros compatriotas continúan laborando y mandado las divisas a sus familias, lo que tiene un impacto significativo en la economía de nuestro país e incluso en la de los Estados Unidos. Asimismo, precisó que durante el periodo en mención los municipios del Oriente michoacano incrementaron a más del 30 por ciento, en particular Susupuato seguido por Madero, Nocupétaro, Parácuaro y Aguililla. Por lo que la parlamentaria recomendó a los michoacanos que son beneficiados con la recepción de remesas, que destinen parte de este incremento de divisas en inversión de proyectos productivos y económicos que abonen a crear un mejor patrimonio tanto para ellos como para sus familiares que radican en el vecino país del norte.