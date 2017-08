GRINGA, GRINGA: No por mucho madrugar se ganan las candidaturas

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-03-AGO-2017/ “Hay unos que por tener dinero, tierras y vacas se creen ganaderos” otros se creen empresarios cuando ni a patrones llegan, otros se creen políticos porque tienen cincuenta o diez amigos, ni que decir de los locutores que se autonombran así y no han iniciado el diplomado, en fin, diría mi mamá “el mundo es mundo” Aun no comienzan las campañas y ya prevalece el engaño, llevar a una familia y amigos no quiere decir nada, no hubo poder de convocatoria en la reunión “de García Conejo” a quien le recordaron que su strip tease cuando era diputado federal ¡ups!, ¿asi lo protegen? bien, aguuuaaasss…Bueno se suponía que en esa reunión asistirían puros líderes, luchadores sociales, pero a un Genaro Cabrona, lo citaron en la lista de asistentes pero físicamente no estaba ¿Su tocayo Genarito lo tiene bien controlado? Dicen las lenguas largas que los lideres están vigilaos y cotrolaos, y con la advertencia ¡son o no son…! Pos si quieren dinero se aguantan, tendrán que demostrar músculo el 15 de agosto en el auditorio nuevo que estrenara Vicko Manrico en su segundo informe de gobierno, por cierto ojalá el mensaje sea breve y el video también porque en Uruapan, se hace posible lo imposible…Bueno pos llegó el tiempo de los buenos samaritanos, todos quieren ayudar a Uruapan, lo malo de que descuidan las formas que tarde o temprano les va a rebotar. Checo Benítez, hace campañas de detección de antígeno prostático pero no entrega los resultado, hace reforestación y abandonan los pinos, sin plantar; en el cerro, no logró reunir suficientes uruapenses, parece que ni a los panes azules ¿así quiere ganar? ¿Con engaños? Eso es ahora, pos si gana…pero en Uruapan lo imposible lo hacen posible, ups.El que ganó con su reunión fue don “F” aunque algunos priístas, sobre todo, dicen que fue un fracaso la reunión en la que reunión mas de 2 mil personas ¿Cómo calificarán la de García Conejo” en Uruapan. No pos no ¿asi quieren ganar? Ah perdón no es campaña ni actos anticipados de la misma, sólo ellos se la creen, nadie más…Por será el sereno pero llego la hora y ¡A moverse todos! disfrazados de asociaciones civiles, que trabajan por el “bien común” “de buena fe” “Por un mejor Uruapan”, “ciudadanos en movimiento” en fin y las que faltan, los grandes acuerdos políticos. No pierdan de vista que no puede hacer asociaciones civiles con fines políticos, en fin muy expertos, pos aguas porque andan todos contra todos, el poder y el dinero provocan… el problema es la taquilla, y en Uruapan es importante.“El amor y el dinero se fueron al campo un día, pudo más el dinero que el amor que le tenía” los “luchadores sociales” ya no llevan acarreados. Por el momento, a las actividades de otros partidos y corrientes ajenos al que gobierna, poderoso caballero es don dinero. Hasta que encontraron la horma de su zapato.El gober últimamente es muy visitado. Primero Manlio Fabio Beltrones, después Moreno Valle ¿qué enjuague traen? Pal 2018. Desde ahora las palabras mágicas, místicas y progresistas estarán de moda, hasta julio del 2018, después de las elecciones todo a la normalidad.Hay regiburros que se llamen los bigotes piensan que van a repetir, el pueblo ya tiene listo el carbonato. Bueno desde ahora los posibles deben llevar sus acciones con mayor cuidado, y evitar dejar tirados lo pinos en el cerro, solo posan para la foto y lo demás valiendo madres, son llevado y el pueblo no es burro como sus representantes populares-Ya entregaron su segundo informe de actividades, en sesión de ayuntamiento, pero ¿a quién enteraron? El pueblo ignora los contenidos, tan webones son que temen mostrar su débil y nulo trabajo, o solo consta de una cuartilla en la que manifiestan los votos que han otorgado en favor, en contra o cómodamente se han abstenido de votar-Ya están como los regiburros de Sahuayo se autorizaron un bono para comprar ropa decente para asistir al informe de su presidente, ¡no mamen! Los regiburros ya tienen dos años en el poder y aun ignoran, así parece, así lo demuestran, desconocen cuál es su verdadero quehacer. Más que legisladores son comerciantes, bueno coyotes, ya sienten que son chingones de más, apáticos, en creídos y soberbios, algunos. Hasta cierto punto es el conformismo político, se atienen a que habrá alianzas, no duden que Checo Benítez amplíe su espectro, ya tiene a Ramón Hernández. Y esta apalabrado con movimiento, dicen que hay más ¿será?Bueno pos el tiempo y el momento determinan muchas cosas, quien sabe actuar en tiempo y forma, pos lleva puntos a su favor quien no, pos simplemente GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA. FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN, CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA