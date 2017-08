GRINGA, GRINGA: Morena: tres gallinas y un gallo a las legislaturas

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ VIE-25-AGO-2017/ A García Conejo “le huele diferente” “Michoacán tiene otro aroma, dijo en el desinforme de Memín Pinguin, querer Michoacán huele a pez, digo a paz, ya ni supe, pero ¿de dónde vendría? Confundido y pensando en el olor a pez…

Bueno así es cuando se es gobernó, solo a ellos les huele a sí, porque el resto de michoacanos tenemos percepción y olor a inseguridad, lamentable, pero real.



En el desinforme del regidor parecía que el titular era el papiringo, agradeciendo la asistencia “gracias por acompañarme” ¡órale! Su cachorro así, nunca crecerá en la polaca…



Pero finalmente quien mostró músculo fue Toño Lagunas, cada “maceta” costó quinientos de la mona, pero logró el objetivo, ahora si tiene con que negociar, lo que sigue. Bien por él.



Para los perredistas hay más, porque pos Morrón, Godoy y Crisss Aportillada, ya se unieron en su proyecto Morena, y advierten que no habrá nada parea quienes no renuncien al PRD y se vayan públicamente a Morena…



Así o más claro si Fidel Tuntún Torre alta quiere ser senador, como pretende, debe renunciar al PRD y registrarse a Morena, como debe ser…

Y va pa todos, en Uruapan Nacho Campestre debe estar pensando en el tema, porque al final llegarán más de un arribista, oportunista que se lleve las candidaturas, suele suceder.



Aunque en Uruapan viene la alianza fáctica Morena PRD a favor de Vicko Manrico, de igual manera tendrán que trabajar para Amlo, con todo.



Con todo también se van los partidos políticos para lograr la presidencia municipal en el 2018, pues bien depende del cristal con que lo mires…

Es curioso pero a ver, si se tapan los drenajes pluviales, cuando gobierna el PRD es porque el pueblo es cochino.



Cuando gobierna el PAN es porque no trabajan y solamente atienden a las colonias de los amigos.



Si se tapan cuando gobierna el PRI es porque el gobierno se roba el dinero y pues no trabaja, se hacen tontos.



Si no pasa el carretón en gobierno panista es porque solo atienden las tiendas que pagan, en manos del PRD, es porque les heredaron problemas, si gobierna el PRI es porque no saben trabajar… pero la realidad es que los partidos políticos siempre obstaculizan el gobierno para que quede mal y les facilite el camino…



Le apuestan al desprestigio, si hay obra es porque recibieron muchos moches, el treinta por ciento de lo que ejercen, si no hacen son webones, y si hacen pocas, son pendejos…



El pueblo siempre es responsable de lo que pasa en el municipio, si hay inseguridad, pos no salgan, menos en la noche, andaban en malos pasos en fin, no asume el gobierno su responsabilidad ¡BASTA! TRABAJEN QUE CADA QUIEN HAGA LO QUE CORRESPONDE.



La realidad es que el camión de la basura, no alcanza a pasar por las colonias, dejan la basura en la calle se tira y se va a los drenajes, pero el pueblo es cochino, a las tiendas de autoservicio, no falla el camión ¿por qué? Pos pagan una buena cantidad ¿entrara el dinero a tesorería? E ahí el problema, son honestos los perruchos, debe ingresar una buena cantidad diariamente…



En fín, al final del periodo de gobierno todos andan chillando, al menos la gran mayoría, ay tan os ex regiburros, pidiendo el arropo del PRI, para que la auditoría superior no les presente cargos legales.

Dejan solo al preciso, como si fuera nomas de decir yo no fuí, muy bien que cuando fueron gobierno votaron a favor de todo por unos pesos y hoy que hay problemas, ya no quieren, pos se comieron las verdes ahora que se coman las maduras.



Los ex regiburros, se autodieron casas en el Milagro, hay anda el desmadre aun de prestanombres que presentaron, amigas y amantes con propiedades, Sara Villacaña 5 casas en el Milagro, ay no más pal maíz…

Se otorgaron créditos para carro y ahora que Caldo resuelva todo, lo quieren dejar solo, no pos no, y ¿qué? En Uruapan no pasa nada y como aquí se hace posible lo imposible, pos estarán limpios legalmente, eeeyyy…



Bueno así pasa, no es ninguna novedad que en los gobiernos en turno allá desorden, actualmente hay más de 5 direcciones acéfalas.

Al menos 2 secretarias, sin titular, a un año de concluir el periodo de gobierno se ve complicado, solamente alguien con mucha desesperación y necesidad laboral acepta esos cargos, y a estas alturas del gobierno será solo por el sueldo, para nadar de muertito, sin proyectos definidos, de por sí. En fín…

No vaya a ser que al rato hagan lo que Chifaculo, y pida el bono verde 7 mil por hectárea de aguacate sembrada, sería bueno si el dinero se fuera a la reforestación pero ¿qué reforestan? Si loso bosques hoy son huertas de aguacate, burla tras burla al pueblo, pero el pueblo tiene la culpa…



Y ¿ tú, qué prefieres? Un pueblo con obras? O ¿ tus bosques íntegros? Hay que valorar, por lo pronto sería bueno que el preciso se dé una vuelta por la plaza para que vea las luminarias fundidas y las banquetas con hoyos, de esa manera exigirle a la constructora responsable repara, no es justo que a escasos meses de su inauguración ya tengan desperfectos…

Pos será el Sereno, pero las obras no es que sean mal echas o no, no hay ahorita ningún estudio técnico que así lo avale, pero de que tienen problemas, en la avenida Juárez con un marro, ampliaron la salida de agua al río, falta de cálculo, pos los partidos políticos contrarios están tomando nota y todo saldrá a relucir, muy pronto y pos GRINGA GRINGA… EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.