GRINGA, GRINGA: Morena tendrá candidata a la presidencia

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-30-AGO-2017/ “A falta de pan buenas son la semas” lo que se traduce que ante la carencia de perfiles afines al equipo, manriquista, tuvieron que rellenar el organigrama con empleados municipales, “para ahorrar dinero” heyyyy…

“A ver si como roncan duermen” aun no comenzaba y el pobre e improvisado, Uribe, el sobrino de Caldo Mehacías, secre de planeación, ya estaba temblando, no pos no, en fín falta un año de administración burricipal, ya ahora lo que se haga ¿no importarta acaso?

Pues ¿cómo le dejaría el escritorio #LordCalenturas?



Y como dice la canción “la gente comenta que alguien el pueblo está estrenando amante” al puro estilo perredista en la administración empezaron los dimes y diretes los pleitos por faldas… ¡AJUUUUAAA! Propio en los gobiernos amarillos se pasan las chicas…



En fin ¿le que pega a la administración? Pos si y Hace deslucir la administración cuando hay pleitos de faldas, en fin, la falta de congruencia habla más que mil notas facebookeras…



Más que cambión en la administración burricipal fueron rellenos de chile mole y pozole, el argumento lo que sigue de válido, decir que es por eficientar los recursos económicos, pagan un poco más y responsabilizan al empleado municipal, ojalá sea así de sencillo.

El año de Hidalgo es delicado, ya o hay dinero suficiente, pero si el gobierno municipal aplicó bien los recursos económico, podría haber incremento del ramos 033 del fondo III, para fartaseg y mucho más ay se verá.

Pero pos bueno hay que lo saquen los empleados burricipales, y que sean los que le respondan a la ASM sobre este último año fiscal, así las cosas.



Y como diría regi Gloria, la pregunta es ¿porque no acompañaron los regiburros al preciso? Es importante el respaldo que los integrantes del “H” asistan a ese tipo de acciones, sin embargo, el preciso solo en la presentación nos dice que hay una gran ruptura o alejamiento con su equipo number one…



Y los que se creían que ya eran y no fueron pos se chingaron, ay tan por tarugos, nomás les ponen poquitas alas y se trepan al tabique, bien dice el dicho “el que nunca pastor todas las ovejas pierde”



Y ta Sergio Sara…Goza, asesor de un regi y qué pasó, exhibido por presuntos actos ilícitos, lo señalan en redes sociales de recibir dinero a cambio de láminas que nunca entrega, y pos no pasa nada.

Bueno, pero debemos que estar contentos porque ya tenemos 300 poles ¿certificados? Sabrá dios, pero están, aunque no parezca, finalmente como en Uruapan se hace posible lo imposible, en MES Y MEDIO tendremos mil polesss….



Finalmente, el pueblo quiere se cumple el 115 constitucional. Como bien lo dijo el preciso, es responsabilidad del municipio, darle seguridad al ciudadano, así que manos a la obra, ya es hora de cumplir como se debe y no a cuenta gotas.

El pueblo exige seguridad, alumbrado público y servicio de recolección de basura, para eso paga impuestos y el ayuntamiento recibe dinero federal, asi que no deben cerrar los ojos a la realidad y deben atender las necesidades más sentidas.



Es cierto como dice Vicko Manrico, “no queda uno bien” pos nooo, pero no se trabaja para quedar bien con los opositores, si no con el pueblo, y con la conciencia, como decía Antony Creams, “allá su conciencia” y p0s si no trabajan el pueblo lo cobrará…

Si haces porque haces y si no haces por pendejo, en fin pero pos “el que quiere azul celeste que le cueste” y en este pueblo GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN, CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.