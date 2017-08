GRINGA, GRINGA: Ya viene el informe-pasarela

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-09-AGO-2017/ En sus marcas, listos… ¡Alto! Aún no es tiempo de hacer campaña. No por mucho madrugar amanece más temprano.La senaduría la quieren muchos, ya hay espectaculares en algunos lugares de los caminos michoacanos. Toño Salas de la panadería, Fidel Calderón de Morena, Carlos Torres Piña y Toño García del PRD, hay que ver a ver de cual cierto salen más correas.Y digo cuero al referir las suspirantes a ser diputadas, solamente en Uruapan están Vero Naranja, Mayra Xiomara entre otras con menos posibilidades. Pero como en la panadería sienten que son ganadores desde ahora, pos todos quieren, ser diputados, pero el pastel esta grandote para todos hay…En el perderé sienten que ya ganaron, hay trabajo que presumir, pero le falta la sal al trabajo ¿qué será? Con una voz melodiosa y romántica para informar no es suficiente…Capasu se la pasa limpiando drenajes, ahora las inundaciones son por culpa del ciudadano que tira basura, pero ¡oooh! Sorpresa los ciudadanos son los mismos de siempre y las inundaciones son más…No será que ahora la basura se queda en la calle y la lluvia la arrastra a los drenajes, o sea ¿qué hace el encargado de la recolección? Finalmente, el ciudadano tiene derecho a tener una ciudad limpia, segura, iluminada, pero como el gobierno actual “hace posible lo imposible” sencillamente así será…¿Qué quieren los uruapenses? ¿Quieren calles remodeladas? O ¿prefieren una ciudad segura? Bueno pos hay va… en Uruapan “se hace posible lo imposible” si señor… El 15 de agosto es el segundo informe de gobierno, en el auditorio nuevo que hicieron en la Unidad deportiva, mil 500 invitados, unos mil de a 200 pesos…Otros 500 serán funcionarios y servidores públicos, así como representantes populares, ese día Uruapan será case el paraíso… Las critica que tienen los priistas, dicen que, si en el gobierno actual no hay ¡cerebros, porque tuvieron que hacer las mismas avenidas y calles existentes… ¿será?Los panes coinciden con los priyistas, dicen que hace menos de 5 años que gobernaron si tuvieron avance y refieren la reubicación del comercio informal, la plancha del centro de la ciudad y la reubicación del ambulantaje, que por cierto ya regreso una gran parte, a la calle. En fin cada viejo alaba su bastón, el gobierno actual presume que a pesar de la disminución de 200 millones de pesos en el actual ejercicio fiscal, hicieron obras con inversión de 800 millones de pesos, ups, un dineral… el 30 por ciento s un chingo. Lo bueno de los perruchos es que pa todos hay calles, y trajeron dinero a Uruapan, “aiga $ido como aiga $ido”… ¿Cuándo tendremos un gobierno virtuoso? Que trabaje en realidad por el bien del pueblo, para el pueblo, ahora cada vez más niños indigentes y personas adictas en los semáforos ¿¿ quién controla eso?Pos eso si los políticos ya se toman fotografías con la mujer indígena, con el niño hambriento, con el joven triunfador, que nada les ha costado y con el pino en mano aunque dejen tirados 10 mil, como el panista que presumió foto y abandonó los árboles, ya ni la rechiflan.Llegan a poder y se convierten en seres fríos y calculadores, que nada les importa solo guardar las formas, que nadie diga nada porque los dañe en su imagen, que no se manifiesten porque se convierten en sus enemigos fácticos. Vienen campañas, suenan muchos, pero pocos serán los elegidos, hay que ver los grandes acuerdos, porque hasta eso, el pueblo sirve de parapeto, y los políticos entreguistas, llegarán con mayor facilidad…¡A pensarlo todos! Es hora de revisar analizar y ganarle a la corrupción en las urnas, es responsabilidad de los ciudadanos reflexionar el voto porque de lo contrario cada vez será peor y pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA. FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCION CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA…