Este sábado, Yordi Rosado en Uruapan, en el Día Internacional de la Juventud

URUAPAN, MICH./ VIE-11-AGO-2017/ En el marco del Día Internacional de la Juventud 2017, las autoridades municipales presentan como evento estelar la conferencia “2-3 Netas”, por Yordi Rosado, en el centro histórico. Avigail Castilla Sánchez, secretaria de Desarrollo Social y Perspectiva de Género, comentó que este día el presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González, alentado por la juventud uruapense, se dio a la tarea de celebrar el Día Internacional de Juventud Uruapan 2017, con la presencia del reconocido artista. Yordi Rosado dirigirá una serie de mensajes de gran contenido de valores, con lo cual el gobierno municipal trabaja con diferentes programas en la reconstrucción del Tejido Social. Agregó que las actividades darán inicio con la ceremonia de inauguración este sábado en punto de las 09:00 horas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura; enseguida comenzarán las actividades con el taller “Empoderamiento Social”, impartido por Edgar García Álvarez. También se contará con un taller de fotografía “Con Tu Celular”, impartido por Rox Barriga, Break Gastronómico, Cambalache de Libros, Exhibición de Autos, Aéreo Postal de fotografías conmemorativas, etc. Y en punto de las 18:00 horas, la conferencia estelar “2-3 Netas”, por Yordi Rosado, en la pérgola municipal, en donde se espera la participación de más de mil 500 jóvenes. Se tocarán temas que los jóvenes desean escuchar como autoestima, alcoholismo, bullying, entre otros, al estilo de este conductor, escritor y productor de televisión, que engalanará el Día Internacional de la Juventud en Uruapan. Para el domingo, en punto de las 10:00 horas, se realizará el Youth Rally carrera con obstáculos, frente a La Huatapera; Futbolitos Champions League Torneo juvenil de Street Soccer, en la explanada de la Inmaculada, y el Kiosco Beat, presentación Alex Romanci, musical en el kiosco de la Pérgola Municipal y los DJ´S Yolo Paleo y DJ´S Paleo. Además, el Break Gastronómico en las zonas comerciales del Centro Histórico en donde los empresarios tendrán descuento para los jóvenes, y el GrafiteArte elaboración de mural conmemorativo por Mukira A. C., en la Plaza Mártires de Uruapan Cerrando con broche de Oro, se realizará el evento de Rock Show, con las bandas Psiconáuticos, Río Sucio, Zozten y Be Clásic, Esteban Villaseñor, terminando con la banda “Deskafeinados”.