Cuestiona Enrique Ochoa Reza el desgobierno panista en Durango

En compañía de la Secretaria General del CEN, Claudia Ruiz Massieu, toma protesta a la nueva dirigencia estatal del PRI, que encabezan Luis Enrique Benítez Ojeda y Alicia Guadalupe Gamboa Martínez

Destaca que con Acción Nacional todo lo que debe de subir está bajando, como el empleo y todo lo que debe bajar, está subiendo, como la inseguridad

Llama a la unidad del priismo duranguense para ganar de nuevo la confianza mayoritaria de la ciudadanía, con el objetivo de que el PRI gobierne nuevamente la entidad y mejoren las cosas para todos

Asegura Anavel Fernández que en Durango los tiempos actuales exigen sumar, en vez de dividir o actuar de manera aislada

Afirma Benítez Ojeda que en el PRI todos deben trabajar unidos, más allá de protagonismos personales o de grupo; juntos, dice, caminaremos en la reconstrucción del partido

DURANGO, DGO./ DOM-27-AGO-2017/ El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, afirmó que en Durango con el nuevo desgobierno panista hay desempleo, las empresas se están yendo, los delitos se han incrementado y no se pueden ejercer las libertades.

Al encabezar en Durango la Asamblea Estatal de Consejeros Políticos, donde tomó protesta como Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal a Luis Enrique Benítez Ojeda y a la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez –quien asumió el cargo por prelación–, llamó a la unidad del priismo duranguense y a ganar de nuevo la confianza mayoritaria de la ciudadanía, para que el PRI gobierne nuevamente la entidad y mejoren las cosas para todos.

“¿Qué tenemos enfrente de nosotros? Un enorme reto y una gran responsabilidad.

“En el actual gobierno panista en Durango, todo lo que debe de subir está bajando: en lugar de que tengamos cada vez más y mejor empleo, y que los índices de empleo crezcan en Durango, como lo venían haciendo con los gobiernos priistas, hoy vemos que está el desempleo, que las empresas se están yendo de Durango, que no hay nuevas inversiones.

“Pero además, lo que debería estar bajando, está subiendo: están subiendo los delitos, está subiendo la inseguridad. Y no podemos ejercer las libertades en Durango si no tenemos lo más elemental, que es la seguridad pública. Con el nuevo desgobierno panista se han incrementado en más de 40 por ciento los delitos. No lo podemos permitir. Debemos de unirnos, convocar a la ciudadanía y ganar de nuevo la confianza mayoritaria para que el PRI gobierne Durango y mejoren las cosas para todos”, remarcó.

En el auditorio “Benito Juárez” del Comité Directivo Estatal y en compañía de la Secretaria General del CEN, Claudia Ruiz Massieu; del Delegado del partido en la entidad, Daniel Amador; y de la dirigencia saliente, encabezada por Anavel Fernández Rodríguez y Julio Enrique Cabrera, Ochoa Reza destacó los resultados obtenidos por el PRI en las elecciones de 2017.

Aseguró que los priistas demostraron que el partido está listo para competir y decidido a ganar, porque ganó las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.

“Y aquí déjenme reconocer el trabajo de un duranguense ejemplar. En el Estado de México, el Comité Ejecutivo Nacional tuvo en el senador duranguense Ismael Hernández Deras a un Delegado especial ganador.

“Y en el vecino estado de Coahuila, el priismo unido, apoyado por el priismo duranguense, demostró a aquellos azulillos medio alzados que el PRI se queda gobernando Coahuila. Ganamos con Miguel Riquelme la elección en Coahuila y claramente le hemos demostrado al país que, unidos, los priistas con la sociedad somos invencibles. Y ese es el ánimo que nos deja el 2017 para enfrentar juntos el 2018”, subrayó.

En este marco, el Presidente del CEN estableció el compromiso de trabajar brazo con brazo con la nueva dirigencia que encabezan Enrique Benítez y Alicia Gamboa.

Puntualizó que el propósito es muy claro: ganar en las elecciones de Durango los 15 distritos locales, los cuatro distritos federales, las dos senadurías y la Presidencia de la República.

Ochoa Reza también expresó su reconocimiento a la dirigencia saliente, encabezada por Anavel Fernández Rodríguez y Julio Enrique Cabrera, quienes en tiempos muy complejos realizaron su trabajo partidista con talento y dedicación.

En su discurso de despedida como dirigente estatal, Fernández Rodríguez señaló que los tiempos actuales en Durango exigen sumar, en vez de dividir o de actuar de manera aislada. Construyamos, dijo, un sólo equipo, debatiendo con las voces intolerantes que buscan protagonismo y que no son indispensables.

Luego de asumir el cargo de Presidente del CDE para el periodo estatutario 2017-2021, Luis Enrique Benítez indicó que la fuerza del PRI radica en la unidad de todos, con pluralidad y democracia. En el PRI, apuntó, todos deben trabajar unidos, más allá de protagonismos personales o de grupo. La sociedad necesita un PRI fuerte en favor de Durango y lo haremos desde una oposición responsable. Juntos, caminaremos en la reconstrucción del partido.

En el evento participaron el Secretario de Operación Política del CEN, Héctor Gómez Barraza; los senadores duranguense Ismael Hernández Deras y Yolanda de la Torre; los ex gobernadores de la entidad Héctor Mayagoitia Domínguez y José Ramírez Gamero, así como integrantes de la clase política duranguense.