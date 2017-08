Acciones contundentes para frenar violencia en Michoacán, demanda Wilfrido Lázaro

El diputado del PRI condenó el asesinato de Rafael Ramírez Sánchez, y sostuvo que Michoacán no puede seguir con la ola de violencia que ha originado se cometan 6 homicidios dolosos diariamente

MORELIA, MICH./ MAR-15-AGO-2017/ En Michoacán no puede seguir la escalada de violencia, es urgente dar paso acciones contundentes que frenen los asesinatos, en los primeros seis meses del año, se cometieron 6 homicidios dolosos por día en la entidad, aseveró el presidente de la comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina.

Tras condenar los hechos en donde fue arteramente asesinado el priista y ex servidor público, Rafael Ramírez Sánchez y exigir se esclarezca a la brevedad este homicidio y las autoridades de justicia hagan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables, el diputado expresó su profunda consternación por el crecimiento de los homicidios dolosos y que la mitad de ellos sean cometidos con arma de fuego.

El representante parlamentario señaló que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del 2017 en Michoacán se cometieron 18 mil 735 delitos, en donde destacan mil 169 homicidios dolosos, de estos 614 han sido cometidos por arma de fuego.

A esto sumó el incremento de los robos en Morelia, así como en el estado, de enero a junio, explicó se han efectuado más de 8 mil 620 robos, 3 mil 144 con violencia, esta afectación ya no sólo al patrimonio, sino a la integridad de las y los michoacanos, lo que genera incertidumbre y zozobra.

El legislador reiteró su llamado respetuoso a las autoridades estatales y municipales, para coordinarse con el Gobierno Federal en materia de seguridad, y realizar acciones efectivas para reducir el impacto de los ilícitos.

Asimismo, reiteró que es fundamental efectuar acciones preventivas además de las reactivas, por lo que insistió en la necesidad de reactivar la Comisión de Prevención social y Participación Ciudadana que emana de la Ley de Cultura de Paz, que debe de ser el eje para la generación transversal de políticas públicas de los órdenes y Poderes de gobierno en el estado.

El diputado subrayó que no serán suficientes los recursos, mientras estos no se apliquen de manera eficaz, y si bien reconoció la voluntad política del Gobierno Estatal para caminar en una estrategia de seguridad, y por ello el Congreso etiquetó 600 millones de pesos más que el año pasado en la materia, no se podrá avanzar si no existe una estrategia uniforme entre los municipios y el estado para combatir con toda la inteligencia y estado de fuerza la delincuencia y, a la vez, trabajar con la sociedad para fortalecer el tejido social y sus formas de organización para la prevención.