1er. Concurso estatal de cuento y poesía “Michoacán, te quiero verde”

C O N V O C A

La Comisión Forestal de Michoacán (COFOM) en coordinación con el Colectivo Aradia y el H. Ayuntamiento de Uruapan, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura.

Al 1er. Concurso de cuento y poesía con tema ambiental-forestal.

B A S E S

1.- El concurso cuenta con dos categorías: cuento y poesía.

2.- Podrán participar todos los escritores que, aún cuando sean de otro estado de la República, vivan en Michoacán desde hace un año por lo menos.

3.- Cada participante podrá concursar únicamente con un cuento de una extensión máxima de 20 cuartillas tamaño carta, con letra Arial 12 a doble espacio y/o con un libro de poemas de la misma extensión. El tema del concurso es: el medio ambiente y su conservación.

4.- El concurso queda abierto en las categorías de cuento y poesía y se premiará como se indica:

-Para ambas categorías:

1er. Lugar: a) Se entregarán 30 ejemplares impresos del trabajo ganador. El ganador otorga a los organizadores del concurso el derecho de publicar y distribuir de forma gratuita 270 ejemplares más de dicho trabajo. b) Reconocimiento impreso.

2º. Lugar: a) Reconocimiento impreso. b) Obsequio especial.

3er. Lugar: a) Reconocimiento impreso. b) Obsequio especial.

5.- FORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. Los trabajos podrán presentarse de dos formas:

a) Podrán enviarse al correo electrónico colectivoaradia@hotmail.com con el siguiente formato: En el asunto del correo debe poner 1er. Concuro estatal de cuento y poesía “Michoacán, te quiero verde” + (seudónimo elegido). En el cuerpo del correo no se pondrá ningun texto. Se adjuntarán únicamente dos archivos, uno contendrá el cuento o el poemario según sea el caso, en formato PDF, el nombre del archivo será el nombre del cuento o poemario + la palabra Cuento o Poesía, según sea el caso. El segundo documento que se adjuntará llevará por nombre “plica” + (seudónimo elegido y en él deberá llevar todos los datos personales del participante, nombre, apellidos, y teléfono de contacto.

b) Se podrá enviar por correo postal o paquetería al siguiente domicilio: República del Salvador No. 1997, esquina con Río Blanco, Col San José Obrero, C. P. 60160, Uruapan, Michoacán. Deberá ir en sobre cerrado, con seudónimo y por triplicado, marcando claramente en la carátula la categoría en que se participa. Dentro del sobre y adjunto al trabajo deberán enviar en un sobre cerrado e identificado con el mismo seudónimo, una plica donde aparezca su nombre, dirección, número telefónico y correo elecrtrónico.

6.- El periodo de recepción de trabajos queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierra el día 25 de Agosto de 2017. En el caso de los trabajos recibidos por correo postal se aceptarán aquellos en que la fecha del matasellos no exceda la fecha de cierre de la convocatoria.

7.- El jurado calificador estará integrado por 3 especialistas de reconocido prestigio y sus nombres se darán a conocer en el momento de emitir el fallo.

8.- No podrán participar trabajos que se encuentren participando en otro concurso o que hayan sido premiados en algún otro certamen, como tampoco los integrantes de la comisión organizadora.

9.- Cualquier trabajo que no cumpla con los requisitos de esta convocatoria será descalificado.

10.- No se regresarán los originales ni las copias de los trabajos no ganadores, los cuales serán destruidos para proteger los derechos del autor.

11.- El fallo será inapelable y se dará a conocer en los primeros 15 días del mes de Octubre de 2017.

12.- La premiación se realizará en el mes de noviembre en el marco del 3er. Festival Internacional de las Artes Barranca del Cupatitzio, en la Ciudad de Uruapan, Michoacán.

13.- La comisión organizadora resolverá los casos no previstos.

Uruapan, Mich. A 19 de Junio de 2017

