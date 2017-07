Se legisló en favor de los michoacanos: Sigala

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Pide a diputados no sucumbir a las coyunturas electorales MORELIA, MICH./ SAB-15-JUL-2017/ En el Poder Legislativo el debate ha sido intenso, siempre con respeto a la posición y argumentos de cada una de las fuerzas políticas que representan a los michoacanos, lo que permitió que se aprobaran leyes importantes para la vida democrática de la entidad, el desarrollo económico y las transparencia, manifestó Pascual Sigala Páez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, durante su intervención en el marco de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo. Expresó que en democracia, para concretar acuerdos, se requiere de la suma de esfuerzos, basados en el diálogo y el contraste de ideas con el único objetivo de procurar el bien común. La civilidad democrática nos obliga a acotar los espacios de disputa y las diferencias, dijo. Nuestra postura respecto a los otros poderes del Estado, y con los organismos autónomos, ha sido de respeto, colaboración armónica y entendimiento, aseguró Sigala Páez. Como resultado del trabajo legislativo resaltó la aprobación el Sistema Estatal anticorrupción, la Ley de Zonas Económicas , reformas al Código Penal para tipificar con mayor rigor el feminicidio, la Ley de Protección a los Migrantes y sus Familias, reformas electorales para permitir la reelección para diputaciones y ayuntamientos, La ley de protección a madres y padres jefes de familia, la ley de Fomento al Primer Empleo, reformas sobre mejora regulatoria y se legisló en favor de sectores minoritarios. El legislador señaló que se han armonizado y actualizado leyes de avanzada que nos ponen a la vanguardia, pero también se debe decir con humildad y autocrítica que ningún esfuerzo es suficiente. Refirió que se debe plantear un trabajo parlamentario sujeto a principios e ideales y dejar de lado la tentación de defender colores partidistas o intereses de grupo. Tenemos frente a nosotros una prueba fundamental respecto a nuestra capacidad y compromiso con el pueblo michoacano y es: no sucumbir a las coyunturas electorales, no dejar de lado los trabajos parlamentarios, sostener y mantener el ritmo de trabajo que llevamos hasta hoy, para cerrar con resultados históricos, en bien de nuestro estado, que tanto lo necesita. Al final de su intervención expresó que "en esta Presidencia he puesto lo mejor de mí, sin escatimar ningún esfuerzo, he dialogado con todas y todos, he hecho propuestas y he procurado ser útil desde los espacios que ustedes me han permitido ocupar. Por lo cual extiendo mi agradecimiento".