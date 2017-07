Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Salvador Vega: Estrategias de seguridad en México y en Michoacán no son efectivas MORELIA, MICH./ LUN-24-JUL-2017/ El Índice de Paz Global 2017 colocó a México como el país menos pacífico de Centroamérica y el Caribe y el número 142 en el ranking mundial en materia de seguridad, por ello, el Senador de la República, Salvador Vega Casillas, realizó un llamado a las instituciones de seguridad a replantear sus estrategias, fortalecer el desarrollo policial, transparentar los procesos ministeriales y promover la participación ciudadana para combatir la inseguridad en el país. Este estudio que publica el Institute for Economics and Peace, cubre al 99.7 por ciento de la población a nivel mundial y basa su evaluación en 27 indicadores agrupados en 3 temas centrales que son la seguridad social, los conflictos internos e internacionales en curso, así como el grado de militarización del país, por lo que en este año reporta que México ha empeorado su posición al pasar del lugar 134 en 2012 al 142 actualmente. “En México no se ha planteado una política pública de seguridad de alto impacto, estamos por arriba de países como Guatemala, El Salvador y Honduras; solo un punto debajo de Venezuela, tres puntos separados de Turquía, y tan sólo 19 y 21 peldaños más abajo que Irak y Siria, países que han permanecido en guerra durante muchos años”. Mencionó que esta situación resulta preocupante para toda la sociedad, ya que es una muestra de que las acciones que se han ejecutado para reforzar la seguridad en cada una de las entidades, no han dado resultados pues no existe coordinación suficiente. Señaló que se deben endurecer los estudios de control y confianza que permitan que los elementos policiacos sean verdaderos entes de protección a la ciudadanía y reforzar su capacitación para el desarrollo policial. Vega Casillas puntualizó que la situación que se vive en el caso particular de Michoacán, se mantiene como foco rojo a nivel nacional y es una preocupación latente, toda vez que ha permanecido durante cinco años, como el quinto estado con mayor deterioro económico y de paz, de acuerdo a datos revelados por el Instituto de la Economía y la Paz; las razones por las que se decidió sumar el Mando Unificado no han sido atendidas pues en muchos de los casos las autoridades municipales soltaron a sus policías y dejaron la responsabilidad absoluta al estado y este no tiene la capacidad de dar respuesta. "A nivel nacional en 2016, los gastos de Seguridad Pública crecieron hasta 20 veces más a comparación con 2015, pese a que este fue el periodo más violento de la actual administración federal, eso nos habla de que son recursos mal aprovechados, no se ha trabajado para combatir la corrupción ministerial, ha faltado promover la participación ciudadana en este tema, no se ha entendido que solo de la mano con la gente se puede lograr mayor eficiencia. Se siguen haciendo políticas públicas de escritorio”. Comentó que la falta de estrategia permea fuertemente en la percepción ciudadana, ya que de acuerdo a la Decimosexta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 74.9 por ciento de la población mayor a los 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro y evitan la denuncia por considerar corrupto el sistema de impartición de justicia. El Senador Salvador Vega Casillas puntualizó que la paz de una región tiene correlación con el nivel de ingresos, educativo y de integración regional, para lo cual es necesario trabajar directamente desde la raíz, cosa que México no ha logrado, permanece la desestabilización económica, el desorden en el sistema educativo con niveles muy bajos de calidad y no existe correlación entre entidades para trabajo coordinado con la federación.