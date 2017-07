MARCAPASOS: Efímero

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

ÁNGEL GUZMÁN ESPINOSA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-24-JUL-2017/ No podremos escondernos de los falsos profetas, de esos suspirantes a puestos de elección popular, representando a todas las franquicias politiqueras, ellos aparecerán por todos lados, con poses y frases estudiadas pero igual de artificiales, brotaran por debajo de nuestras puertas, se asomaran a tu ventana, los veras en la parte trasera de los transportes urbanos, en gorras y camisolas, “bolsas del mandado”, se exhibirán en respectivos anuncios espectaculares, en todos los vehículos de comunicación tradicionales y alternativos, escritos y electrónicos, no te escaparas ni en redes sociales, ni en la institución que trabajes, ni en la empresa, el hogar o el comercio en que labores, solo te libraras de su presencia y de sus efímeras promesas, si estas confinado en un reclusorio. Es tiempo de basura electoral.Sobre lo efímero la poeta Donna Tartt escribió: Cuando ves moscas o insectos en una naturaleza muerta..., un pétalo marchito o una mancha negra en una manzana, el pintor te está transmitiendo un mensaje secreto. Te está diciendo que lo vivo no dura, que todo es efímero. Muerte en vida. Por eso las llaman "natures mortes", naturalezas muertas. Puede que, con toda la belleza y el esplendor, no veas de entrada la pequeña mota de podredumbre. Pero si miras con más detenimiento, ahí está.Si Dios nos hiciera caso no habría elecciones. Pero ante lo inevitable hare caso al aviso importante que circula en whats app y que textualmente se lee: a partir del 18 de julio del 2017 hay que separar la basura en: panistas, perredistas, priyistas, así se dice aquí, priyistas… independientes y demás partidos que irán junto con los otras bazofias…. Narcos y delincuencia organizada van en bote de residuos peligrosos!!!Todos, pero todos, son tóxicos, aunque mucha gente los convierta en reciclables, algunos llevan años pepenándose entre los desperdicios humanos, otros fueron totalmente desechables y el resto debut y despedida. Aunque digan que en política no hay cadáveres, el aroma a muerto seguirá siendo el perfume de muchos politiqueros. De cualquier modo sobra quien quiera hacer la chamba de guiar los destinos de la ciudad del progreso y para tal ocasión muchos se pintan solos…. cualquiera puede comprar unas acuarelas y pintar su mundo, si su bolsillo no le alcanza pase la paleta y billetes de colores le sobraran.Justamente ahora los ciudadanos tenemos escalonadas dificultades que desafiar y si pensamos que ya conseguimos tener elecciones impecables y custodiadas, entonces los votos en las urnas definirían al ganador. Pero no es así por el contrario cada vez crece y se afina la sofisticación para cometer fraudes. La gran sorpresa de la democracia es que puede ganar el mejorcito de lo peorcito.Ya se habla de cuentas mancomunadas de que si Ramón Hernández Orozco y su capital político será un aliado de Sergio Benítez Suárez junto con otros candidatos para evitar la reelección de Víctor Manuel Manríquez González; de que si el alcalde perredista de perla del Cupatitzio impulsara a su Delfín Juan Daniel Manzo Rodríguez a la hora de la hora, como posible unificador de las izquierdas y de las tribus perredistas y de tantas y tantas cosas, restando preocupación a la posible candidata del PRI Socorro de la Luz Quintana León quien se dice en los corrillos le pesan algunos presuntos contactos del tercer tipo con carteles de la delincuencia organizada…..en fin… la disputa no será fácil desde ninguna perspectiva, la historia de la humanidad en síntesis desde todos los tiempos se resume a la lucha por el poder y en nuestra época y anteriores inmediatas por los ingresos de la taquilla.Para las diputaciones se barajan muchos nombres, pero ese, ese es otro tema…. Mañana serán efímeras estas líneas, tan fugaces como las celebraciones de una derrota y los lamentos de la derrota. El escritor y dramaturgo Cobo Abe dijo que la duda conduce a la verdad y también este guionista de cine considerado “el Kafka japonés” escribió. Bueno para quienes confían, la espera siempre es efímera, aun cuando dure cincuenta, cien años……