Luisa María Calderón llama a combatir  y romper cadena de la corrupción

El costo de la corrupción representa entre el 9 y 10 % del PIB, y como consecuencia los costos políticos y sociales se agudizan en tanto no se dimensione el impacto.

La denuncia, la herramienta más importante contra la Corrupción.

BOLETÍN 0210 COCOA/MORELIA, MICHOACÁN A 24 DE JULIO DE 2017.- La corrupción es el segundo de los temas que más preocupa a los mexicanos, y pareciera que es un mal que todos debemos asumir, “yo creo que en alguna parte de la cadena tenemos que romper con la corrupción, sabemos que las estructuras legales que tenemos son muy complejas, y por eso llamamos a expertos que nos ayuden hacer un diagnóstico y que nos digan qué nos toca hacer con la ciudadanía y cómo podemos romper con la cadena de corrupción” así lo señaló la Senadora Luisa María Calderón tras encabezar el Foro “Corrupción, un freno al Desarrollo Económico” desde la capital Michoacana.

La Legisladora panista señaló que la corrupción se ha convertido en el mayor lastre para nuestra economía, pues hoy en día el costo de la corrupción representa entre el 9 y 10 % del PIB, y como consecuencia los costos políticos y sociales se agudizan en tanto no se dimensione el impacto. México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, de acuerdo al análisis elaborado por Transparencia Internacional.

Así mismo, Calderón Hinojosa señaló que seis de cada 10 mexicanos que ven o saben de un acto de corrupción no lo reportan porque dicen que no tiene ningún sentido, y los que denuncian atraviesan por un proceso demasiado complicado; reveló que los ingresos generados por una actividad como la piratería alcanzan los 75 mil millones de pesos, superando los ingresos por exportaciones de petróleo, y eso representa un freno al desarrollo de la actividad productiva en nuestro país, debido a que, no se pagan impuestos y es competencia desleal además de afectar directamente a los empleos formales.

Acompaña por el Diputado local, Héctor Gómez Trujillo, la Licenciada Griselda Lagunas Vázquez, Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por el Arquitecto Rubén Flores Muñoz, Presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex y la Coordinadora de Integridad Pública desde el sector privado en Transparencia Mexicana, Mtra.Vanesa Silveyra de la Garza, Calderón Hinojosa expresó que la corrupción no empieza ni termina en el sector público, y es un problema de oferta y demanda, “tenemos que cambiar ese modelo de sumisión, en el que se deje de hacer favores para obtener tal o cual cosa a cambio de beneficios, llámense licitaciones, permisos, etc”.

Agregó que no sólo basta con inhabilitar a los funcionarios corruptos, ya que si durante seis años estuvieron sangrando las finanzas públicas y al final los inhabilitan, poco les importa, pues el dinero continuará en sus manos.

Dijo que hace falta que se tipifiquen los delitos en el ámbito de la corrupción, que se pongan penas de cárcel, ya que la inhabilitación no es suficiente, y agregó “En Michoacán tenemos muchos ejemplos, ahí tenemos la Presa Múgica, el Teatro Matamoros y la tratadora de aguas residuales en Tacámbaro”.

Finalmente comentó que es necesario identificar y cuantificar los costos que genera la corrupción en el estado, para conocer la dimensión del problema y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y erradicación de la mano con la ciudadanía.