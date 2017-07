GRINGA, GRINGA: Uruapan y el circo del miedo

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ “Cuando veas las barbas de tú vecino cortar, por las tuyas a remojar” ya salió el encargado de las des comunicación burricipal ¿quién sigue? ¡Si no se mandaba solo!, a casi un año de concluir la administración manriquista siguen los cambios en el gabinetazo…

¿Cuál de los dos amantes sufre más penas, el que se va o el que se queda? El que se queda se queda llorando, será el negro amante ¿será? Que con la salida de Margot se quedó llorando algún trabajador de comunicación sexual, digo, social…

Los cambios siempre son buenos, pero cuándo se trabaja en una estrategia son mejor, sin embargo, en cualquier administración pública por concluir denota falta de equipo consolidado, el hacer cambio de personal de confianza a un año de concluir el periodo de gobierno, es complicado.

Falta menos de un mes para que el preciso Vicko Manrico, entregue el segundo informe de gobierno al pueblo Uruapense, será de importancia porque se trata del mejor año de gobierno, porque es el segundo, e inicia el de Hidalgo, el tercero y último.

El trabajo debe ser en serio transparente, porque tarde o temprano sale a relucir lo que se hace y deja de hacer, hay tá Caldo Mehacías, tiene que aclarar el destino de 38 millones de pesos.

lo han olvidado. Los priístas están como la yunta de San Alvarado, “tan cabrón el pinto como el colorado”, no quieren nada que huela a Ramón, pero cuando el mole..., ya olvidaron que todos “eran Ramón”, ahoralo han olvidado.

A quien no olvidan a Fausto Pellejo, los que quieren más y cuya ambición por ser diputados no culmina, siguen a quien puedan, en el grupo de don “F” andan los ex integrantes de la administración aldista, priístas advenedizo que carecen de oficio político en el tricolor.

Hay voces que dicen que don “F” no gana, pero no reconocen que quizá no le alcance para ganar, pero si para hacer perder a quien quiera e inclinar la balanza a su antojo…

Los presidenciables primero deben limpiar su historial legal, los ex funcionarios que tienen cuentas pendientes, como el ex síndico y reportero, él ex secretario de obras y el expreciso, porque resulta que el resto de “compañeros” se van a deslindar legalmente del preciso, para no tener que responderle a la Auditoria Superior de Michoacán por más de 38 millones de pesos.

Pero como en Michoacán no pasa nada, ay está el ex tesorero godoyista, Humberto Suárez, , observado por una millonada y con una pequeña fianza está libre…

Pos Michoacán está en los 8 estados de mayor percepción de inseguridad y Uruapan entre los 50 municipios más inseguros, ups…

Bueno con los nombramientos que muchos esperan, con ansia, se podrá ver que sigue, en un año se poder hacer poco, pero en 6 meses menos, porque el preciso se va a su campaña.

Hablando de campañas ¿a qué juega Checo Benítez? Sus acciones con la a.c por un Mejor Uruapan, claro que, si se pueden tomar como actos anticipados de campaña, pero hay acuerdos, ¡no pasa nada…!

Pos acuerdos ya existen, fácticos, Ramón Hernández apoyará a Checo Benítez, ¡quién lo diría! cuando ambos hicieron campaña eran enemigos políticos, los panes le armaron al ex secretario el famoso Todos Contra Ramón. el (TCR).

Así es la polaca y quién no la entiende.., ¡peor para él!, ahora Vicko Manrico será “el Ramón” de la contienda anterior, y habrá Todos Contra Víctor (ToCoVi), no cabe duda que aquello de los dichos y refranes por algo son, “con la vara que mides serás medido”.

En fin, las cosas en la polaca se ponen interesantes, los nombramientos de las direcciones y secretarias acéfalas del ayuntamiento se tendrán que dar ya y es mejor esperar.

En comunicación podría ser una mujer, pa que no se pelien, hay otras direcciones acéfalas, y secretarias, cómo Perspectiva de Género, Planeación; medio ambiente, Relaciones Públicas, que también renunció, en fin.

Pos así las cosas a un año de culminar el trienio, no se ha logrado consolidar y equipo de trabajo, por diferentes motivos, Vicko Manrico deber ser muy meticuloso en la elección, porque después al a relucir el mal trabajo y pos GRINGA GRINGA… EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.- este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.