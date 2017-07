El Sistema Estatal Anticorrupción, un instrumento para un Michoacán que exige cero impunidad: Wilfrido Lázaro Medina

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La corrupción y la inseguridad dos caras de una misma moneda, que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) contribuirá a combatir, afirmó el diputado del PRI MORELIA, MICH./ MAR-18-JUL-2017/ La corrupción y la inseguridad son dos caras de la misma moneda, una no podría estar presente, si la otra no fuera parte de un sistema que se resiste al cambio, por lo que la promulgación de las leyes que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción son un aliciente, en un país y estado que exigen cero impunidad y sanción a quienes cometan actos de corrupción, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina.Al asistir a la promulgación de las leyes que conforman el Sistema Estatal, el diputado del PRI, celebró que en Michoacán se avance y se consolide un andamiaje jurídico que busca dar respuesta la demanda ciudadana de cero impunidad, en donde la corrupción no sea una conducta permanente que siga dañando a las instituciones y el desarrollo del estado. El diputado local, asimismo refirió que la corrupción y la inseguridad frenan e inhiben el crecimiento de nuestro estado, por lo que combatirla no debe ser hoy una opción, sino una obligación de todos los servidores públicos y los ciudadanos.Reiteró que la inseguridad crece al amparo de la corrupción, la infiltración de los grupos criminales en las instituciones, las dificultades para acceder a la justicia, los actos en donde se vulneran las leyes de tránsito por los ciudadanos, donde los servidores públicos ofrecen moches o se prestan al tráfico de influencias, a todas ellas les antecedió un acto de corrupción. Lázaro Medina subrayó que la corrupción le ha restado la credibilidad a las instituciones, a las áreas de seguridad y de justicia, el Sistema Estatal Anticorrupción subrayó es la oportunidad para reivindicarse, recuperar la confianza ciudadana y empujar el desarrollo del estado. Finalmente indicó que todos de manera conjunta debemos ser corresponsables de que este Sistema camine de manera adecuada, y genere los resultados que esperamos, en un nuevo esquema en donde los principios de transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, y un servicio público eficiente y honesto sea el referente en la administración pública estatal y en cada uno de los Poderes, y ayuntamientos.