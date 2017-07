Con Sistema Anticorrupción se combatirán prácticas nocivas: Sigala

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Nadie por encima de la ley, ni lejos de la acción de la justicia Combatir la corrupción, es el arma para recuperar la confianza de la sociedad MORELIA, MICH./ MAR-18-JUL-2017/ Garantizar el correcto desempeño en la función pública mediante el combate de prácticas nocivas que debilitan a las instituciones, es el fundamento básico y central del Sistema Estatal Anticorrupción, subrayó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Pascual Sigala Páez, tras advertir “nadie por su condición de servidor público podrá estar al margen de la ley, ni lejos de la acción de la justicia”. En el marco de la promulgación de las leyes y reformas que dan vida en Michoacán al Sistema Estatal Anticorrupción y ante el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y el magistrado, Gilberto Bribiesca Vázquez, Sigala Páez señaló que nuestro estado cumple en tiempo y forma con el mandato federal para adecuar el marco normativo a la nueva realidad nacional que demanda una minuciosa vigilancia en las tareas públicas. “Desde el 2016 en la LXXIII Legislatura local se emprendió una labor escrupulosa de revisión y adecuación de la legislación para hacer posible este Sistema que no sólo va acorde a los criterios establecidos en el ámbito federal, sino que atiende de manera puntual la realidad y las necesidades de Michoacán”. Ante representantes de los tres órdenes de gobierno y representantes de diversos sectores de la sociedad, recordó que dos los nuevos ordenamientos que se promulgan este día, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. También se suman las reformas al Código Penal del Estado, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, al Código de Justicia Administrativa del Estado, y a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Sigala Páez señaló que el nuevo andamiaje legal con el que cuenta Michoacán en materia anticorrupción no sólo obedece a un mandato federal, sino que da cumplimiento a uno de los ejes principales en la Agenda Legislativa que desde su arranque aprobó la LXXIII Legislatura local para encauzar sus trabajos. “En el Congreso del Estado estamos claros que medidas legislativas como la que ahora nos ocupa, son constructoras de nuevas realidades para Michoacán, realidades que demanda la sociedad basadas en la justicia, la transparencia, el buen desempeño de la función pública y la honorabilidad de sus gobiernos”. Con la promulgación y tras las normas aprobadas en el Poder Legislativo, subrayó “estamos cumpliendo no sólo con el mandato constitucional, sino además, con el compromiso social de combatir de manera frontal la corrupción en todas las áreas de la vida pública”. Finalmente puntualizó “hacer funcional el Sistema Estatal Anticorrupción, es la principal arma para recuperar la confianza de la gente que tan lastimada esta por actos irresponsables que no deben repetirse más en Michoacán”.