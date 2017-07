A cerrar filas para hacer frente al deterioro ambiental convoca Jaime Hinojosa

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./MIE-26-JUL-2017/ A reforzar las acciones para hacer frente al deterioro ambiental en México, el cual genera grandes costos económicos y sociales, exhortó el diputado José Jaime Hinojosa Campa integrante de la Comisión de Desarrollo Rural en la LXXIII Legislatura local, tras resaltar que es necesario que en el país se impulsen políticas públicas eficaces para contrarrestar los efectos negativos. El diputado local por el distrito de Maravatío recordó que el costo económico por daños ambientales en nuestro país equivale al 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto, monto que cada año tiende en aumentar, por lo que es apremiante que el gobierno federal impulse políticas reales que contribuyan a disminuir los efectos que han generado graves afectaciones. En ese sentido, reconoció que en Michoacán el gobierno del estado ha impulsado diversas acciones en la materia, no obstante, indicó que se requiere del apoyo y colaboración para hacer un frente de los diversos niveles de gobierno, así como también resulta vital la participación de los ciudadanos. Aunado a ello, Jaime Hinojosa señaló “es apremiante que se realicen acciones para preservar los ecosistemas, de lo contrario continuarán los efectos negativos que están generando afectaciones en materia económica, social, política y ambiental”. Jaime Hinojosa, indicó que, de acuerdo a los datos del INEGI, los costos por agotamiento y degradación ambiental ascienden a más de 985 mil millones de pesos, lo que implica que ese es el gasto que se debería hacer para combatir la perdida de los recursos naturales, lo que evidencia la necesidad de que se utilicen energías renovables. Aunado a estas acciones, puntualizó que es necesario hacer frente a la deforestación y a la protección de los recursos naturales, lo cual va de la mano con la reactivación del campo y proteger los bosques. Dejó claro que la riqueza natural en México no está asegurada, sino al contrario se tiene en riesgo, ya que se continúan realizando prácticas para destruirlo, lo cual ha generado una grave degradación ambiental la cual aumenta y debe ser frenada. Cabe señalar que el impacto ambiental ocasionado por la producción de bienes y servicios es el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico, y al año supera los 12 millones 700 mil pesos. En el caso de Michoacán, precisó que desde el Congreso del Estado se han impulsado diversas leyes y reformas, así como puntos de acuerdo encaminados a la protección y cuidado del medio ambiente, no obstante, recalcó que se requieren de acciones en las que todos los gobiernos y población coadyuven.