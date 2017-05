Trabajos permanentes mitigarán incendio del tiradero municipal

Ya fueron enviados dos camionetas cargadas con víveres

URUAPAN, MICHOACÁN; LUNES 01 DE MAYO DE 2017.- Con una gran participación por parte de la ciudadanía, se ha logrado la captación de una buena cantidad víveres en el patio de la Presidencia municipal, para los brigadistas que participan en el combate al incendio que afecta una parte considerable del tiradero municipal.

Lo anterior fue informado por Gloria Romero Ortiz, Regidora de Medio Ambiente, quien reconoció el interés y preocupación de la ciudadanía de Uruapan, cuando se presentan siniestros de esta magnitud y recalcó el compromiso del presidente municipal Víctor Manuel Manríquez González, por la oportuna intervención y envió de los brigadistas que están trabajando de manera continua y permanente.

Dijo también que se requiere aún del apoyo de los uruapenses con agua potable, galletas, cubre bocas, alimentos procesados enlatados, tostadas, agua, energetizantes, atún, chocolates, dulces, sardinas abre fácil, galletas saladas, naranjas, suero y gel antibacterial, entre otros productos. Se busca alimentos no perecederos los cuales se están recibiendo en la entrada de la presidencia municipal.

Señalo que desde temprana hora se coordinó con Avigail Castilla Sánchez, secretaria de Desarrollo Social, quien con todas las direcciones a su cargo trabajan en la recolección y logística para el combate de esta contingencia ambiental.

Con respecto al tema de Salud recomendó ampliamente a la ciudadanía, no salir de sus casas si no es necesario, tapar puertas y ventanas, evitar acercarse al incendio, no realizar actividades de deportivas al aire libre, cubrir nariz y boca con cubre bocas o trapos limpios, pues la prevención es el único camino para cuidar la salud.

Sobre lo anterior indicó también que se sostuvo una reunión desde muy temprana hora, con integrantes de las instituciones de salud en el municipio como lo son IMSS, ISSSTE y centro de Salud, todas ellas comprometiéndose a atender a personas que pudieran resultar afectadas con este incendio.

Por último reiteró su mensaje de seguir al pendiente de las redes sociales del Gobierno municipal para informarse y conocer la situación que priva sobre este incendio y reiterando que se sigue requiriendo el apoyo de la población para la donación de víveres.