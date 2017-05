Sin fundamento, toma de las instalaciones de Bomberos Municipales: Yankel Benítez

El Secretario de Administración afirmó que ésta es ilegal y se actuará conforme a derecho. BOLETÍN. 733/ MORELIA, MICH./ MAR-02-MAY-2017/ El Ayuntamiento de Morelia ratifica su compromiso con la legalidad y el diálogo permanente con los trabajadores municipales en la búsqueda de acuerdos que permitan dar solución a sus inquietudes y brindar mejores condiciones para su desempeño laboral, razón por la cual el Secretario de Administración, Yankel Benítez Silva, reprobó la "toma ilegal" de las instalaciones de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, que sostienen algunos elementos de la corporación. Bajo este entendido y tras manifestar la disposición que ha tenido el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por dignificar la labor de este cuerpo de auxilio, informó que en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata, se harán las actuaciones legales conducentes, a fin de resarcir este hecho. Refirió que desde el inicio de esta Administración y luego de ver las necesidades de este cuerpo de emergencia, el Alcalde giró instrucciones precisas de dar solución inmediata a sus demandas, razón por la que durante 2016 se les hizo la entrega de 5 camionetas Chevrolet doble cabina, una pickup 4x4, 60 uniformes de estación, 5 equipos estructurales de combate y se dio mantenimiento al sistema de radiocomunicaciones. Aunado a ello, añadió el funcionario municipal, desde el año pasado, los integrantes de Protección Civil y Bomberos reciben una compensación mensual adicional a su sueldo, en tanto que también han sido beneficiarios de los incrementos salariales y prestaciones que año con año ha otorgado el Gobierno Municipal a sus empleados. Asimismo, insistió en que están en el proceso de adquisición de 15 equipos estructurales de combate, que tendrán un costo de alrededor de un millón de pesos; un camión bomba equipado, entre otros materiales básicos para su desempeño profesional. Derivado de lo anterior, Benítez Silva, aseguró que la toma de las instalaciones de esta área municipal no cuenta con fundamento legal, por lo que se levantarán las actas de los hechos correspondientes ante Notario Público y se harán las actuaciones legales que competan. “Estamos revisando cuál será la ruta a seguir en función de este criterio, ya que no podemos estar sujetos a la presión o al chantaje de ningún grupo, cuando en todo momento ha existido la voluntad de diálogo por esta Administración, ya sea a través de la Secretaría del Ayuntamiento o del propio Coordinador de Protección Civil”, aseguró. Finalmente, el Secretario de Administración, ratificó la disposición del actual Gobierno por mantener la buena comunicación con los trabajadores municipales, siempre en contexto de respeto y legalidad, al tiempo que se dijo confiado en que la toma no responda a intereses políticos o de grupo.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0