Sin consigna política, Gobierno Municipal elije recipiendarios de condecoraciones: Alfonso Martínez

El Presidente Municipal, encabezó la Conformación del Consejo para la Condecoración Amalia Solórzano, integrado por Regidores, autoridades municipales, representantes de medios de comunicación y ciudadanos.BOLETÍN. 772/ MORELIA, MICH./ MAR-09-MAY-2017/ En total apego a su perfil ciudadano, el Gobierno Municipal Independiente selecciona a los recipiendarios de preseas, quienes por sus méritos y aportaciones a favor de Morelia realmente se lo merecen y no por consigna política, partidista o de cualquier otra índole, afirmó el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, durante la Conformación del Consejo para la Condecoración Amalia Solórzano Bravo. En compañía del Síndico Municipal, Fabio Sistos Rangel y la Directora del Instituto de la Mujer Moreliana (IMUMO), María Eugenia Romero Olvera, el Alcalde enfatizó que a diferencia de pasadas gestiones municipales, la actual Administración no está tomando decisiones por influencias externas, por el contrario, aseguró, se establece una estrecha coordinación con los morelianos para estas deliberaciones.Bajo esta perspectiva, conminó a los integrantes del Consejo a que elijan las mejores propuestas, “los invito a que nos ayuden a que la persona o institución que sea acreedora a la presea sea por méritos propios, por su trabajo, su esfuerzo, su entrega a la comunidad de Morelia y no por cuestiones políticas o partidistas o de cualquier índole, que sea por méritos propios y que estemos condecorando a ciudadanos ejemplares para que más morelianos que se motiven a ser gente ejemplar y que vea por el beneficio de nuestra ciudad”, indicó. Martínez Alcázar, recordó que el año pasado, tras el voto de cada uno de los integrantes del Consejo, la Presea Amalia Solórzano Bravo fue otorgada a Eva Castañeda Cortes y a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, por su destacada contribución a la capital michoacana, por lo que esté año, la intención es seleccionar a quien “realmente lo merezca”. Por su parte, la Directora del IMUMO, María Eugenia Romero, recordó que la condecoración se entrega a una persona o institución que con su aportación y trabajo, hayan contribuido de alguna manera al beneficio social, académico o incluso humano de los michoacanos. Puntualizó que se seleccionará una terna para que el consejo de la presea decida la mejor propuesta que será sometida a Cabildo. De esta manera, además del Síndico Municipal y la Directora del IMUMO, rindieron protesta como integrantes los Regidores Alma Rosa Bahena Villalobos y Félix Madrigal Pulido; el Secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Guillermo Marín Chávez; así como los representantes de los medios de comunicación, Jazmín Ferreira Gómez, Sandra Soraya Castro, Antonio Aguilera en representación de Juan Carlos de Guerrero Osio Laris y Juan Ignacio Salazar Rodríguez Asimismo, el Consejo aprobó la convocatoria de la condecoración Amalia Solórzano Bravo, la cual está dirigida a las personas físicas mexicanas o Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia Privada, que cuenten con muestras evidentes de haber realizado acciones en beneficio de la mujer o hayan destacado en diversos ámbitos. Para más información, se encuentran disponibles los teléfonos 2-32-70-00 al 03.