Se debe exonerar absolutamente a Mireles: Morón

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Es una muy buena noticia su libertad preventiva, pero es injusto que se le siga proceso CIUDAD DE MÉXICO/ LUN-15-MAY-2017/ José Manuel Mireles debe ser exculpado de todas las acusaciones que se le imputan, afirmó Raúl Morón Orozco, después de que se diera a conocer que el exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, continuará su juicio en libertad. “Siempre planteamos lo injusto de su encarcelamiento y que debía quedar en libertad desde hace mucho tiempo, exigimos libertad para él y para todos los autodefensas genuinos que todavía se encuentran recluidos; se levantaron en armas por la inseguridad y para proteger a sus familias, sus territorios y sus vidas”, sentenció el Legislador. - Es una muy buena noticia su libertad preventiva, pero es injusto que se le siga proceso José Manuel Mireles debe ser exculpado de todas las acusaciones que se le imputan, afirmó Raúl Morón Orozco, después de que se diera a conocer que el exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, continuará su juicio en libertad. “Siempre planteamos lo injusto de su encarcelamiento y que debía quedar en libertad desde hace mucho tiempo, exigimos libertad para él y para todos los autodefensas genuinos que todavía se encuentran recluidos; se levantaron en armas por la inseguridad y para proteger a sus familias, sus territorios y sus vidas”, sentenció el Legislador. El Senador de la República por Michoacán, señaló que no se debe olvidar la injusticia y persecución del actual Gobierno federal contra genuinas expresiones de hartazgo ante el azote del crimen organizado en Michoacán, consecuencia también de la intervención del entonces Comisionado Federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien dijo, dejó un profundo desorden en el Estado y mucha impunidad en sus actuaciones. “Castillo primero utilizó a los autodefensas, que de buena fe apoyaron a las autoridades para ubicar a los cabecillas e integrantes del crimen organizado; después los traicionó a pesar de que contaban con un genuino respaldo de las comunidades de muchos lugares de Michoacán, lo que ha provocado una reorganización del crimen organizado en nuestro Estado” comentó. Raúl Morón manifestó que la detención de José Manuel Mireles fue arbitraria y su derecho al debido proceso fue violentado sistemáticamente desde el 27 de junio de 2014, cuando fue detenido en Michoacán, “es hora de que el Gobierno federal admita que México vive una profunda fractura en todos los órdenes de su estructura social, económica y política, una resquebrajadura que se registra en los miles de muertos y desaparecidos de los últimos años, y también en una deshumanización inédita en el uso de la violencia” El Senador de la República por Michoacán, señaló que no se debe olvidar la injusticia y persecución del actual Gobierno federal contra genuinas expresiones de hartazgo ante el azote del crimen organizado en Michoacán, consecuencia también de la intervención del entonces Comisionado Federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien dijo, dejó un profundo desorden en el Estado y mucha impunidad en sus actuaciones. “Castillo primero utilizó a los autodefensas, que de buena fe apoyaron a las autoridades para ubicar a los cabecillas e integrantes del crimen organizado; después los traicionó a pesar de que contaban con un genuino respaldo de las comunidades de muchos lugares de Michoacán, lo que ha provocado una reorganización del crimen organizado en nuestro Estado” comentó. Raúl Morón manifestó que la detención de José Manuel Mireles fue arbitraria y su derecho al debido proceso fue violentado sistemáticamente desde el 27 de junio de 2014, cuando fue detenido en Michoacán, “es hora de que el Gobierno federal admita que México vive una profunda fractura en todos los órdenes de su estructura social, económica y política, una resquebrajadura que se registra en los miles de muertos y desaparecidos de los últimos años, y también en una deshumanización inédita en el uso de la violencia” El Legislador Federal externó que se debe resolver de fondo la situación jurídica de Mireles y exonerar de los cargos que se le imputan, ya que argumentó, está demostrado que son “falsos y que el mismo Gobierno federal actúo con un doble discurso, reconociendo la legitimidad de la lucha de las autodefensas pero al mismo tiempo encarcelándolos”. “A José Manuel Mireles le fueron violentados sus derechos tanto humanos como procesales, no se respetó plenamente su derecho de debido proceso, de tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, de presunción de inocencia, entre otros” finalizó. Raúl Morón manifestó que la detención de José Manuel Mireles fue arbitraria y su derecho al debido proceso fue violentado sistemáticamente desde el 27 de junio de 2014, cuando fue detenido en Michoacán, “es hora de que el Gobierno federal admita que México vive una profunda fractura en todos los órdenes de su estructura social, económica y política, una resquebrajadura que se registra en los miles de muertos y desaparecidos de los últimos años, y también en una deshumanización inédita en el uso de la violencia”