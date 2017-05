Sanción hasta de un mes de salario a diputados faltistas: Enrique Zepeda

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

El diputado Enrique Zepeda propuso en sesión ordinaria la iniciativa de reforma los artículos 9, 10 y 18 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, con la finalidad de privar con dos días de dieta a los diputados que no asistan a sesión o se salga durante el desarrollo de la misma; así como con un mes de salario al legislador que abandone el Recinto Parlamentario hasta en tres ocasiones y no regrese durante ésta o se ausente por más de tres votaciones, sin causa justificada. El diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional señaló que en la Constitución Política del Estado, se plantean las obligaciones de los parlamentarios, sin embargo, a decir del legislador, es preciso fijar sanciones en casos puntuales, toda vez que en reiteradas ocasiones se observa la ausencia de varios legisladores en las sesiones de pleno, quienes en algunos casos no se presentan, o no presentan justificante o sólo pasan lista y se van. Además, planteó establecer un procedimiento más claro en el que el Primer Secretario de la Mesa solicitará por escrito a la Segunda Secretaría de la Mesa Directiva un informe sobre las inasistencias, ausencias durante las sesiones y que no regresen, así como de las ausencias de votación por parte de los diputados en las sesiones de Pleno, y en su caso en las que lleven a cabo las comisiones o Comités, según corresponda, notificando lo respectivo por escrito al Presidente del Congreso, quien deberá elaborar la comunicación al Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, a fin de que se realicen los descuentos correspondientes. Finalmente, Zepeda Ontiveros formuló como procedimiento en el ceremonial de las sesiones de pleno, se deba pasar lista a los diputados, al inicio de las Sesiones y al final de cada una de ellas, para de esta manera integrar el Registro de Asistencia y comprobar la existencia del quórum. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para su estudio, análisis y dictamen.