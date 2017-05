Productores de aguacate llaman a unirse contra abusos de empacadores del oro verde

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

EL/ INFOMANIA/ ARIO DE ROSALES MICH./ DOM-07-MAY-2017/ Para evitar que sean sorprendidos por los intermediarios del aguacate, los productores llaman a organizarse para estar comunicados y acordar los precios de la fruta con un mecanismo justo y no a capricho de los empacadores.Así lo externaron poco más de 300 productores de aguacate, durante la quinta reunión efectuada este domigo en Ario de Rosales en donde invitaron a los agricultores a integrarse a los grupos de mensajes, mediante la red de whatsap para compartir el precio de venta y sostenerlo en favor de los productores.Actualmente, indicaron, se manipulan las cifras de fruta en inventario, de la que falta por cortar, de los envíos y una danza de números que sirven para especular y presionar a los productores a conveniencia de los intermediarios, comercializadores y empacadores.“Ya estamos hartos de que nos vean la cara” coincidieron al señalar la necesidad de organizarse para que sean los productores quienes presidan los organismos auxiliares, como el caso de Uruapan donde acaban de ganar la renovación de la Junta Local de Sanidad Vegetal.La idea es terminar también con los focos de corrupción, como en Tingüidín, donde las fichas de corte se llegaron a entregar a cambio de 500 pesos para el ingeniero responsable o casos donde había que dar dinero a las secretarias para ser dados de alta en el sistema.Todo esto para tener sometido al productor, que estuviera desinformado, desorganizado y susceptible para presionarlo a vender al precio que le fijaran los comercializadores ante el temor de que se le echara a perder la producción.De igual manera, hubo críticas contra APEAM en donde priva la desigualdad pues 47 empaques tienen 24 delegados mientras que 20 mil productores tienen la misma cantidad de representantes, lo que inclina las decisiones siempre a favor de los primeros.En esta reunión de Ario de Rosales se compartió la información sobre APEAM respecto a la reciente sanción impuesta por a Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) organismo que multó con 40.7 millones de pesos a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), por no presentar un informe para comunicar las acciones realizadas para eliminar una práctica anticompetitiva previamente detectada por la Cofece.Enfatizaron que la APEAM está obligada a entregar el reporte dentro de los dos primeros meses de cada año, de conformidad con lo establecido en la resolución mediante la cual aceptó los compromisos que hizo dentro del expediente de la Cofece con el número DE-030-2011.Recordaron que desde el año 2014, la Comisión Federal de competencia Económica (Cofece) emplazó a la APEAM como probable responsable de la realización de ventas atadas ya que, a la venta de servicios de administración, facturación y cobranza de los servicios de supervisión y verificación fitosanitaria para poder exportar aguacate a Estados Unidos (EU), ataba la venta de la membresía a la APEAM.La APEAM es la única instancia autorizada en México por el gobierno de EU para la prestación de los servicios descritos, que son indispensables para poder exportar aguacate a ese país, condición de la que se aprovechaba para obligar a los exportadores a adquirir la membresía de la APEAM.En México, la Ley Federal de Competencia Económica sanciona las ventas atadas como prácticas monopólicas relativas, que son conductas violatorias de la legislación y ameritan sanciones económicas. En marzo del 2015, la Cofece cerró anticipadamente el expediente de investigación contra la APEAM, pues ésta se comprometió a rectificar su conducta y evitar la celebración de compras atadas.La organización de los productores es indispensable para evitar que los directivos de APEAM les cargue a los productores el importe de esta multa mediante alguna argucia que tendrá éxito si no cierran filas de ahí que invitaron a participar en la siguiente reunión estatal a la que pueden llevar a más productores invitados para que el movimieto cobre fuerza