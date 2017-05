Proceso de refrendo definirá a candidato o candidata para elecciones en 2018: SVC

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ VIE-05-MAY-2017/ Ante el anuncio de una segunda etapa del periodo de refrendo del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelia, Uruapan, La Piedad, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, el senador de la República, Salvador Vega Casillas, exhortó a la militancia a aprovechar la ampliación del plazo para garantizar el paso firme del instituto político rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Vega Casillas indicó que extender el periodo de refrendo permitirá a los panistas fortalecer el partido no sólo a nivel estatal sino nacional y recordó a la militancia que son ellos quienes elegirán al próximo candidato o candidata que los representará en los comicios. “El PAN tiene la oportunidad de gobernar con un proyecto sólido que conduzca a México hacia un mejor futuro. A través de este proceso, los panistas aseguran su participación en las decisiones internas; la militancia es la garantía del desarrollo pleno de la vida y vocación democrática del partido, con ellos, el cambio es posible”. El legislador informó que de acuerdo al Secretario General del PAN, la segunda fase de renovación se llevará a cabo del 8 al 24 de mayo y recordó que para poder efectuar el trámite de refrendo, los militantes deben acudir con credencial de elector vigente a su Comité Directivo Municipal de lunes a viernes de 9 am a 3 pm y de 5 pm a 7 pm, así como sábados y domingos de 9am a 2pm. Asimismo, señaló que los adultos mayores que no puedan acudir a su CDM, tienen la opción de realizar el refrendo mediante el Formato de Actualización de Datos de Personas en Edad Avanzada que pueden descargar en internet, mientras que las personas que sufren de algún tipo de enfermedad, también pueden llevar a cabo su registro desde casa si descargan el formato adecuado proporcionado por el Comité Estatal del PAN. Para finalizar, Vega Casillas reiteró su compromiso con la militancia michoacana asegurando que estará al pendiente de esta segunda fase e invitó a los militantes a utilizar como canal sus redes sociales donde estará recibiendo todos los comentarios de la militancia para dar seguimiento oportuno para que nadie se quede sin refrendar. "A través de mi Facebook y Twitter estaré dando seguimiento a todas las incidencias que reporte la militancia, es muy importante brindar las herramientas e información necesarias para que a todos los panistas se les garantice participar y decidir libremente sobre el futuro de nuestro partido y de nuestro país".