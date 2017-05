PRI a favor de la aplicación de la justicia en el caso Mireles

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

CIUDAD DE MÉXICO/ JUE-11-MAY-2017/ Víctor Silva Tejeda, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, se pronunció a favor de que se haga justicia en el caso de José Manuel Mireles. El también diputado federal fue entrevistado respecto a la liberación bajo fianza que permitirá al doctor Mireles continuar su proceso penal fuera de prisión. Indicó que los tribunales son los que determinarán su inocencia o culpabilidad. "Nosotros creemos en la leyes mexicanas y en este caso, como en todos, pedimos que se haga justicia". Recordó que el pasado 09 de marzo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro y desde la máxima tribuna del país, solicitó al Poder Judicial de la Federación conocer el estado de salud de Mireles, así como resolver de manera inmediata su situación jurídica. "Confiamos en que el Poder Judicial determinará, con base en un juicio justo, lo que en Derecho prevalezca. No se trata de que paguen justos por pecadores, pero también se debe hacer valer la ley y no se le puede permitir a nadie que violente nuestra Constitución porque para eso existen instituciones y autoridades que hagan valer nuestras normas en beneficio de la población. La seguridad es un derecho que debe prevalecer siempre y no se pueden permitir excepciones a la misma".