Pátzcuaro tiene ya nuevo Consejo Político Municipal del PRI

PÁTZCUARO, MICH./ DOM- 14-MAY- 2017/ Víctor Silva Tejeda, Presidente del PRI en Michoacán, tomó protesta al nuevo Consejo Político Municipal de Pátzcuaro, en donde llamó a los presentes a "trabajar en unidad, que es la divisa que tenemos en el PRI; la regla de oro que tenemos en el partido; no debemos inventar nada, la unidad nos dará los triunfos".El líder priista expresó sentirse en casa con la militancia de Pátzcuaro y reconoció el trabajo, la dedicación y el esfuerzo con el que han trabajo en los procesos electorales, "quienes han conformado en su momento las planillas, y aunque no tuvimos el éxito que esperábamos en las últimas elecciones debemos verlo con ánimos de renovación. El PRI está diseñado para ganar".Silva Tejeda comentó que los consejos políticos son el órgano máximo del partido que les ayudará a conformar las planillas y a contender por las candidaturas, las cuales serán respaldadas por la dirigencia estatal."Les pido que utilicen bien este órgano, platiquen y tengan puntos de vista diferentes pero siempre llegando a acuerdos, los acuerdos son la herramienta más importante de la política". A la toma de protesta de consejeros, asistieron representantes y líderes de sectores y organizaciones, a quienes les agradeció su trabajo y militancia dentro del tricolor, "somos una familia, hemos decidido quedarnos aquí y todos tenemos mucho que aportar. Este tiempo require de la solidaridad de todos".Estuvieron presentes ex diputados locales así como los secretarios del Comité Directivo Estatal y líderes locales.