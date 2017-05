Once hectáreas afectadas por incendio del basurero municipal

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-01-MAY-2017/ Seis hectáres de bosque aledaño y cinco del propio tiradero municipal se incendiaron desde las ocho de la mañana con tal cantidad de humo que ha generado una contingencia ambiental.El área urbana de la cabecera municipal está cubierta por el humo pese al trabajo coordinado de personal de Protección Civil, Medio Ambiente, Conafor, Cofom Capasu y voluntarios, así como los cuerpos de bomberos.AVISO PREVENTIVO URUAPAN Se le pide a la población que por motivos del incendio del basurero municipal eviten hacer las siguientes actividades: *Estar al pendiente de las recomendaciones que emite PROTECCIÓN CIVIL y la SECRETARIA DE SALUD* *Tener máximo cuidado con las siguientes personas, bebés,niños, adultos mayores, personas cardiacas, con problemas respiratorios ( asmaticos, epoc, bronquitis, etc) y ojos.* *Correr o hacer ejercicio en vía pública**Que los niños salgan a jugar en la calle y andar en bicicleta* *Andar sin cubre bocas, o cubre boca y nariz con algún trapo humedo* *quemar basura* *No tengas ventanas abiertas en tu casa u oficina, cubre las rendijas de puertas y ventanas**Si tienes ardor en los ojos enjuagate con abundante agua* *Si no tienes nada que hacer en la calle, mejor permanece dentro de tu casa u oficina* *Si persisten las molestias favor de acudir al medico* De favor Ayúdanos a cuidarte. Muchas gracias.TELEFONOS DE EMERGENCIA: *EMERGENCIAS 911* *PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 5191884* *CRUZ ROJA 065, 114 send (telcel)* *PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL 060, 118 send ( telcel)* *BOMBEROS VOLUNTARIOS 116 SEND (telcel)*