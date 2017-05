Hospital General de Uruapan atiende con calidad pese a dificultades financieras

URUAPAN, MICH./ SAB-06-MAY-2017/ Con la atención de casi seis mil pacientes al mes, de las 4 especialidades y 11 sub especialidades, que se tienen en el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez” así como las distintas certificaciones entre éstas el trasplante de riñón y córnea, éste se ha destacado en los últimos años por brindar atención médica de calidad, aun y la crisis por la que ha atravesado el estado y que repercute financieramente en este servicio.

El doctor, Alejandro Sánchez Iriarte, director del Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez” dijo que no ha sido fácil lograr que los servicios de las distintas especialidades se mantengan (aún se tienen 85 especialistas) por ser éste un nosocomio de segundo nivel, sin embargo se le ha demostrado a las autoridades sanitarias que cumple con los objetivos entre éstos que el servicio de gratuidad para aquellos con seguro popular es incuestionable y, los que no están en el programa sólo implica una cuota de recuperación y en algunos casos no paga nada.

Por lo anterior es recomendable se afilien al Seguro Popular para que tengan una atención sin pendiente de cubrir alguna cuota, además el sistema ya detecta a pacientes del IMSS e ISSSTE, que han ocupado el lugar que por derecho a otros usuarios les corresponde.

Debido al incremento de los derechohabientes al seguro popular, y que pacientes del IMSS e ISSSTE se “filtran" para su atención, el servicio de consulta externa, urgencias, tococirugía e incluso imageonología (rayos X, ultrasonido y otros) puede demorar un poco, sin embargo eso no quiere decir que se niega, por ello es necesario que la sociedad conozca que por el momento el personal médico, de enfermería e incluso administrativo, es suficiente con base a la infraestructura, “por lo tanto todos debemos ser tolerantes “nosotros trabajar en la reposición de la salud del paciente con calidad y calidez y el usuario poner de su parte en paciencia, creo que no es nada difícil”, explicó el directivo.

Continuó “tenemos 90 camas censables (esta es instalada en el área de hospitalización, para el uso regular de pacientes internos; debe contar con los recursos indispensables de espacio, así como los recursos materiales y de personal para la atención médica del paciente) un 60 por ciento de éstas son ocupadas por ginecología y obstetricia”

En urgencias sólo contamos con 8 camas, la capacidad de éstas a menudo están rebasadas, sobre todo porque la mayor parte de las consultas otorgadas en urgencias no son de urgencia calificada y corresponden a enfermedades para atención de primer nivel, esto es en los centros de salud y módulos. De tal suerte que la revisión de diversos estudios, catarros, indigestiones, etilismo, dudas en su ciclo menstrual, entre otras ahogan los servicios de urgencias de cualquier hospital y afectan la capacidad de atención de urgencias reales.

Finalmente, subrayó el doctor Sánchez Iriarte, que por seguridad del paciente no acudan con familiares a las citas, las que están precisas con fecha y hora, que no existe la práctica de entrega de fichas porque resultaba obsoleta y, que en caso de requerir hospitalización eviten el uso de la carga de baterías de celular, ello genera sobrecarga en la tensión eléctrica.