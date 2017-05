Horóscopo para el miércoles 03

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Tauro Esa persona espera que montes un drama por haberte traicionado, pero tú no eres así, simplemente vas a fingir que no existe en tu vida, ha desaparecido para ti. Horóscopo de Trabajo Te estás conformando en el trabajo, podrías aspirar a mucho más, pero no lo haces porque crees que no eres capaz. Deja de equivocarte de esa forma. Horóscopo de Amor Tienen intereses muy distintos en la vida. Tú deseas una relación más formal y la otra persona se conforma con algo más pasajero. Es mejor que lo dejes ya. En tu horoscopo del día de hoy, tu nivel general es BAJO, con 1 estrellas. Mientra que tus niveles de amor y trabajo son de 3 y 3 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte seran los siguientes: 23, 99, 45, 93, 37. Respecto al color para hoy en tauro será el blanco. Tu hora feliz será las 22:00 horas. y tu fruta será la sandía. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Cancer, Virgo, y tendrás que tener cuidado con Capricornio, Acuario, Escorpión Géminis Encontrarás la felicidad completa el día que dejes de pensar sólo en ti mismo y tengas en cuenta los sentimientos de las personas que tienes a tu alrededor. Horóscopo de Trabajo Aprendes rápido todo lo que debes saber en el trabajo para que cada vez puedas tener más tareas y responsabilidad. Esto es algo que te irá bien para mejorar. Horóscopo de Amor Has jugado un tanto sucio con esta persona, pero de momento no sabe nada de tus mentiras. Es mejor que dejes este juego y empieces a ser sincero. Cancer Contabas con tus amigos para que te ayudaran con alguno de tus problemas, pero no ha sido así. Te han dejado solo y eso te dolerá mucho. Horóscopo de Trabajo Si realmente quieres conseguir tus propósitos en el trabajo, debes saber que vas a necesitar hacer sacrificios. Piensa que, con el tiempo, todo tiene sus recompensas. Horóscopo de Amor Te has decidido: vas a dejar de ocultar los sentimientos que tienes por esa persona, ahora estás dispuesto a disfrutar del amor como debías haber hecho hace tiempo. Leo Poco a poco estás consiguiendo encaminar tu vida para alcanzar los sueños que te has propuesto. Puede que avances lentamente, pero estás llevando el camino adecuado. Horóscopo de Trabajo Hoy te encontrarás algo pesimista y todos tus compañeros lo notarán de inmediato, sueles ser la alegría de la oficina. Nada de lo que te digan conseguirá cambiar tu humor. Horóscopo de Amor El camino que está tomando tu relación con esa persona te sorprende cada día más, nunca pensaste que pudierais llegar a ese nivel de confianza que tenéis ahora. Virgo No puedes enfadarte cada vez que alguien no hace las cosas como te gustaría a tu alrededor. No tienes la razón única sobre todas las cosas. Horóscopo de Trabajo Has estado esforzándote durante mucho tiempo para demostrar lo que vales en tu empresa y empiezas a notar que esos esfuerzos merecían la pena. Tienes una buena reputación. Horóscopo de Amor No puedes esperar que la lógica que aplicas en todo funcione también en el amor y es que el amor no entiende de lógica. Debes dejarte llevar. Libra No has estado tratando como se merecen a algunos de tus familiares últimamente, así que hoy tendrás que armarte de valor y hablar con ellos. Explícales por qué. Horóscopo de Trabajo No vas a poder remediar las discusiones que van a tener lugar entre diferentes compañeros, pero te vas a dar cuenta de que no siempre son malas, compartirán opiniones. Horóscopo de Amor Sabes que esta persona debería estar contigo y te molesta mucho que te vaya rechazando a cada momento. Estás decidido a seguir intentando conquistarla aunque pueda llevarte años. Escorpión Hoy te vas a dar cuenta de lo que están dispuestos a hacer algunos de tus seres queridos por ti y eso te emocionará, es lo mismo que tú harías por ellos. Horóscopo de Trabajo Estás dispuesto a sacrificarte lo que sea necesario por tu trabajo actual porque estás convencido de que es tu profesión ideal, estás donde siempre has querido estar. Horóscopo de Amor La confianza que tienes en tu pareja es total y es que sabes que puedes confiar en ella en todo momento. No hay nada que os haga sentir desconfiados o traicionados. Sagitario Esa persona te ha demostrado que no era como creías, te ha sorprendido descubrir que puedes contar con él o ella cuando lo necesites. Tienes un nuevo amigo. Horóscopo de Trabajo Puedes ser el líder y es que tienes unas características propias que nadie más en la empresa tiene. Aunque tus jefes te presionen, piensa que lo hacen para conocer tus límites. Horóscopo de Amor Los progresos que estás viendo en la relación con esta persona hacen que te sientas optimista sobre vuestro futuro juntos. Ahora estás empezando a ver un futuro. Capricornio Tienes mucho que mejorar en tu personalidad, pero estás dando los pasos adecuados para conseguirlo. Sigue por ese camino que has elegido, te llevará lejos. Horóscopo de Trabajo Estás teniendo que enfrentarte a problemas que están muy por encima de tu capacidad de solución. Deberías pedir ayuda a quienes tienen más experiencia que tú en esos temas. Horóscopo de Amor Has encontrado la felicidad por ti mismo, sin ayuda de una pareja en quien sostenerte. Eso te ayudará a mejorar tus relaciones del futuro, no dependerás de nadie. Acuario No has tomado las decisiones correctas últimamente y eso te ha llevado a equivocarte aparatosamente. La próxima vez reflexiona más antes de actuar y no fallarás de esa manera. Horóscopo de Trabajo Últimamente estás teniendo muy buenas ideas en el trabajo, estás convencido de que podrían convertirse en buenos proyectos. Deberías intentar sacarlos adelante, tienes la suficiente ambición como para conseguirlo. Horoscopo de Amor Eres una persona que puedes llegar a ser muy fría y tu pareja se queja constantemente de ello. Debes estar un poco más por ella y ser algo más cariñoso. Piscis Tienes la sensación de que estás estancado en tu vida, no sabes qué camino debes elegir. Deberías reflexionar y decidir qué es lo que te llena. Horóscopo de Trabajo Estás cansado de la rutina de tu trabajo actual, no soportas seguir encerrado entre esas cuatro paredes que no paran de agobiarte. Ha llegado el momento de salir de ahí. Horóscopo de Amor Si estás enamorado de esa persona, deja de negarlo. Estás perdiendo el tiempo intentando escapar de los sentimientos que tienes, sólo te llevan a engañarte a ti mismo. Aries Estás rodeado de personas que te inspiran a ser mejor cada día que pasa, que te dan una razón nueva para esforzarte día tras día. Es lo que necesitabas. Horóscopo de Trabajo Las cosas en el trabajo podrían mejorar y mucho y lo sabes de sobras, pero para ello es necesario que te pongas manos a la obra. No te rindas. Horóscopo de Amor Si realmente quieres conquistar a esta persona, lo menos que debes hacer es mostrarte ambicioso. Es una persona a la que le gustan las personas honestas y humildes.