Horóscopo para el lunes 01

Tauro Tienes la capacidad de resistir cuando todo va mal, cuando todo el mundo se rinde. Sabes que si sigues adelante, lograrás encontrar la salida a algo mejor. Horóscopo de Trabajo Si estás seguro de que tienes razón en el trabajo, no des tu brazo a torcer. Eso no significa que tengas que despreciar las opiniones de los demás. Horóscopo de Amor Esa persona se ha pensado que con unas cuantas palabras bonitas podía conquistarte y que le seguirías hasta el final. No sabe lo equivocada que está. Géminis La semana acaba de comenzar y ya estás haciendo planes para el fin de semana, eso sólo va a llevarte a desesperarte por todo lo que falta para que llegue. Horóscopo de Trabajo Hoy tendrás un día muy positivo en el trabajo, estarás muy concentrado y no te costará nada ser productivo. Estarás muy satisfecho contigo mismo, conserva esa actitud. Horóscopo de Amor Has estado hablando de esa persona a la que conquistaste a sus espaldas y ahora se ha enterado de todo lo que has dicho, se enfadará mucho contigo. Cáncer Tu intuición te dice que esa persona nueva que ha aparecido en tu vida no es de fiar y no deberías confiar en ella, haz caso a tus instintos. Horóscopo de Trabajo ¿Cuántas veces tienes que cometer los mismos errores para aprender? No vuelvas a dejarte llevar por los consejos de esas personas que está claro que sólo quieren verte fracasar. Horóscopo de Amor A pesar de haber mostrado a esa persona tu mejor cara, no has conseguir conquistarle. Quizás deberías reconocer que no estabais hechos el uno para el otro. Leo Hoy el fracaso que has vivido hace poco podrá con tu ánimo. Te vas a permitir a ti mismo tener un día de autocompasión, pero mañana volverás a levantarte. Horóscopo de Trabajo No puedes evitar ser el centro de atención entre tus compañeros de trabajo, te lo propongas o no siempre lo eres y tienes que admitir que eso te encanta. Horóscopo de Amor No tienes paciencia con esa persona, no quieres que las cosas avancen lentamente, quieres tenerlo todo ya. La pasión que sientes puede contigo, te domina. Virgo Por muchos golpes que te de la vida, siempre vas a conseguir encontrar la forma de cambiar las cosas y reponerte. No te das por vencido nunca. Horóscopo de Trabajo Hoy te vas a dar cuenta que uno de tus compañeros de trabajo está más triste de lo habitual. Vas a hacer todo lo posible por ayudar con lo que le preocupa. Horóscopo de Amor Esa persona se ha aprovechado de ti y no sabe el mal que ha hecho. Le vas a dejar muy claro que no va a volver a jugar contigo. Libra Si esperas tener los suficientes ahorros para vivir con intensidad la época que está a punto de llegar, ya sabes lo que tienes que hacer: controlar tus gastos. Horóscopo de Trabajo Te gustaría que en algún momento, en tu trabajo, se reconociera los esfuerzos que haces por mejorar, pero eso nunca pasa. Confórmate con tu propio aprecio. Horóscopo de Amor Te sorprende cómo has podido pasar de querer tanto a esa persona a odiarla con todo tu corazón. No guardes ese rencor dentro de ti, no te beneficiará nada. Este es un gran día para proponerse nuevas metas y hacer planes de futuro. Te esperan grandes momentos que vivir y estás dispuesto a dar todo para alcanzar tus objetivos. Horóscopo de Trabajo Volverá la calma a la empresa. Los últimos contratiempos que surgieron fueron resueltos de manera satisfactoria por ti. El resto de compañeros agradecerán tu intervención en este asunto. Horóscopo de Amor Crees que si entregas tu corazón a esa persona para siempre merecerá la pena. Todos los malos momentos se compensarán con su compañía. Seguro que aciertas. Capricornio Este es un gran día para proponerse nuevas metas y hacer planes de futuro. Acuario Te muestras como realmente eres con las personas que quieres, los demás sólo conocen una mínima parte de ti, prefieres que las cosas sean así. Horóscopo de Trabajo Hoy vas a tener un día muy imaginativo en el trabajo, avanzarás más rápidamente en tus tareas gracias a esa nueva actitud que mostrarás. Estarás encantado con los resultados. Horóscopo de Amor Esa persona cree que puede atraerte presumiendo de todo lo que tiene y hoy vas a dejarle claro que si no es interesante no tiene nada que hacer contigo. Piscis La mayoría de personas que te rodean, piensan que debido a tu despiste no te enteras de nada de lo que pasa a tu alrededor, pero no es cierto. Horóscopo de Trabajo No eres como los demás quieren que seas o como te ven, tú puedes ser exactamente como quieras ser, sólo tienes que esforzarte por cambiar lo que no funciona. Horóscopo de Amor No puedes evitar esos cambios de humor que tanto desesperan a tu pareja, tú eres así. Si no te acepta tal y como eres, está claro que no tenéis futuro juntos. Aries Has comenzado la semana con una aceleración mental que no es buena para ti. Deberías buscar la forma de tranquilizarte, no todo requiere tanto esfuerzo. Horoscopo de Trabajo Para ti la sinceridad es muy importante, pero algunos de tus compañeros creen que sólo lo haces porque eres cruel. Déjales claro que no es así. Horóscopo de Amor Estás convencido de que puedes conquistar a esa persona, sólo tienes que encontrar la forma correcta. Así que si crees que merece la pena de verdad, hazlo.